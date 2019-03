Peritos Judiciales critican actitud de alcalde de Mijas con profesional que investiga supuesto caso de espionaje

La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (Antpji) ha criticado la actitud del alcalde de Mijas (Málaga), Juan Carlos Maldonado, "al tratar de desprestigiar la profesionalidad, valía y trabajo del perito judicial informático forense", que está llevando a cabo una auditoría informática en la empresa municipal que ha sido contratado en relación con el supuesto caso de espionaje.A través de un comunicado, desde la citada asociación han incidido en que "todos nuestros socios cuentan con titulación universitaria, y un expertis en su especialidad, debiendo de superar pruebas y talleres de formación continua".En concreto, han precisado que este profesional cuenta con un Master en Informática Forense y Delitos Informáticos, siendo perito tutor, docente y especialista en Análisis de portales web y redes Sociales, colaborando con organismos públicos y privados, colaborando con el Tribunal Superior de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado desde hace más de nueve años.De igual modo, han explicado que el presidente y la Junta Directiva se han reunido con carácter de urgencia para personarse como acusación particular ya que "no entiende la actitud del máximo responsable del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado"."Nuestro trabajo como peritos es siempre aséptico, meticuloso, analítico y no nos dejamos influenciar por nadie, observando en toda nuestra actuación profesional, la normativa y legislación vigente; informando a los órganos competentes de cualquier irregularidad", han añadido, precisando, además, que el caso de 'Mijas Comunicación' se han encontrado "infinidad de irregularidades que afectan a la privacidad de los funcionarios del Consistorio y que atenta contra los derechos elementales".Así, añaden que se han encontrado "archivos del antiguo director de Mijas Comunicación conversaciones clasificadas de miembros del Consejo de Administración, clasificados de conversaciones de WhatsApp de todos los empleados municipales, incluido la policía local, teléfonos y ordenadores corporativos con programas espía, cámaras espías instaladas, sin consentimiento de los trabajadores en lugares muy sensibles, seguimientos a ciudadanos por parte de funcionarios del ayuntamiento, sin orden judicial, y aplicaciones espía instaladas en ordenadores y teléfonos del Consistorio".También, aseguran, "interceptación de telecomunicaciones de funcionarios y vecinos del municipio, uso indebido de material sensible del Ayuntamiento, utilización y cesión del censo a empresas externas", además de "otras anomalías donde tendrán que tomar partido Fiscalía, la Agencia Nacional de Protección de Datos y otros estamentos a los que estamos informando ya que estamos en un Estado de derecho y estos incidentes llevan produciéndose durante los últimos doce años".Por ello, han lamentado las críticas del regidor mijeño al trabajo realizado por el perito judicial informático, que ha sido contratado por la propia sociedad municipal para investigar anomalías que, según advirtieron entonces, podrían estar ocurriendo en el seno de la referida empresa.Estas críticas, que a juicio de este organismo profesional "carecen de todo fundamento, tienen la clara misión de sembrar dudas acerca de la investigación en curso, e , incluso, descalificar la labor de los peritos judiciales en general", han afirmado.Por ello, en opinión de los peritos judiciales de España, y la comunidad informática, representados en Antpji "no es de recibo que un representante público, que además tiene deber de sigilo según los estatutos de la empresa municipal que se está investigando, se salte dicha norma para cuestionar en público el trabajo de un profesional acreditado y con experiencia nacional".Más aún, continúan, cuando "no ha acabado la investigación". Al respecto, la Antpji muestra su apoyo rotundo a este profesional, y han comunicado que se presentarán como acusación particular, "además de defender la necesidad y legitimidad de los peritos judiciales informáticos forenses en general en la sociedad". "Más aún ante el ataque desproporcionado y sin fundamento de Maldonado, por muy alcalde que sea", ha defendido.Por último, este colectivo profesional ha manifestado "su sorpresa" por "la cantidad de filtraciones de conversaciones que han tenido lugar en la sala donde se están celebrando los diferentes Consejos de Administración".--EUROPA PRESS--