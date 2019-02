Oposición pide responsabilidad política tras la denuncia de Fiscalía sobre Urbanismo si se abren diligencias

PLENO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ENERO

La oposición en el Ayuntamiento de Málaga se ha unido para votar a favor de tres mociones en relación con la petición de responsabilidades políticas después de que la Fiscalía haya presentado una denuncia por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal, que surgió a raíz de la comisión de investigación en el Consistorio, y que es contra los concejales del PP Francisco Pomares y Teresa Porras así como el gerente de Urbanismo, José Cardador.Eso sí, para que las mociones salieran adelante en el Pleno, han sido aceptadas las enmiendas de Ciudadanos, que en principio han sido criticados por pedir "un cese en diferido" y una "postura tibia", a las iniciativas de PSOE y Málaga para la Gente, para que se precise pedir el cese cuando se abran diligencias, algo que tanto los socialistas como la coalición de izquierdas han dado por seguro.En concreto, ha salido adelante la moción de Málaga para la Gente pidiendo responsabilidades políticas al alcalde, Francisco de la Torre, y también la dimisión de los ediles del PP y del gerente de Urbanismo, cuando se abran diligencias; así como la del PSOE del cese de las funciones del área de urbanismo a Pomares, a Porras, como miembro de GMU, y del propio Cardador, una vez haya apertura de diligencias. De igual modo, ha sido aprobada la de Ciudadanos instando a De la Torre a ejecutar las tres destituciones si se cristaliza en apertura de diligencias, y por lo tanto, pasan a tener carácter de investigados.Asimismo, ha salido adelante, con 15 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, de la moción de Málaga para la Gente su segundo punto, que pide censurar la actuación del alcalde y presidente del consejo rector de Urbanismo por su "inacción" respecto a todo lo que ocurría, demás de su "opacidad y falta de colaboración" en relación con los expedientes de infracciones urbanísticas sin tramitar.De la Torre, por su parte, ha aclarado que ha sido este miércoles cuando le ha llegado el documento de Fiscalía, leyendo los puntos en el que se precisa que "de confirmarse los hechos denunciados podrían ser consecutivos de ....", lamentado que la oposición "lo dan por hecho".Ha aclarado, por tanto que "habrá una etapa de diligencias e investigación" para abordar la cuestión pudiendo ocurrir que se avance si el juez ve que pueda ser objetivo de juicio oral o que se sobresea: "Eso ustedes --la oposición-- lo excluyen". "Para ustedes no hay presunción de inocencia, tienen presunción de culpabilidad", ha criticado, dejando claro que es "un derecho fundamental el de la presunción de inocencia, que está en la Constitución y en los Derechos Humanos".Sí que ha vuelto a insistir en que hubo "falta de confianza" con el personal de urbanismo y "se cambió", reiterando que se ha trabajado y actuado por parte de los ediles y de Cardador, "dentro de las dificultades de estos temas, de la mejor forma posible".Así, De la Torre ha dejado claro que así "quedará claro y se tendrá esa posibilidad de defensa de los compañeros del grupo del PP", ya que "es legítima y deben de tenerla". Por ello, ha dicho que no apoyarán ninguna moción planeada, recordando a Ciudadanos cuando se produce la imputación. Ante esto, el edil de la formación naranja Alejandro Carballo ha recordado a De la Torre lo firmado, leyendo el acuerdo de investidura en relación con la corrupción: "Hemos dicho que somos consecuentes y si no cumplen lo seremos", ha advertido.Por último, De la Torre ha vuelto a defender el trabajo "esforzado de los servidores públicos", en referencia a Porras, Pomares y Cardador, "cada uno a su nivel, resolviendo un tema complicado, y siempre en diálogo y cercanía con la gente"; además de dejar claro que declararán y, en ese sentido, "habrá toda la colaboración como siempre". "Lo que es justo es justo y lo que es ético es ético y en esa línea estamos".Al respecto, De la Torre ha vuelto a dejar claro que en el acuerdo no dice nada de investigación "dice imputación formal". "Lo lógico es imputación formal por corrupción y aquí no hay corrupción", ha dicho el alcalde, a lo que Ciudadanos ha dejado claro que "el partido sabe lo que dice y cuándo lo dice".OPOSICIÓNPor su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado que lo que pasa en Urbanismo y en el Ayuntamiento es que "el PP lleva un cuarto de siglo y han confundido el Consistorio con su chiringuito", lamentando "la nula gestión" de los 'populares'.Ha dejado claro que las acusaciones no las dicen los partidos "ya lo dice un fiscal y esta es la realidad", recordando también la documentación aportada por los socialistas. En este punto, ha dicho que se abrirán diligencias, y pese a que ha criticado la actitud de Ciudadanos, ha aceptado sus enmiendas. Eso sí, ha dejado claro que "se han hecho las cosas mal y tenemos al zorro guardando al gallinero, por lo que no pueden continuar al frente de Urbanismo".Asimismo, Pérez ha dicho a Porras y Pomares que "no van a ir en la lista" del PP, recordándoles lo que el regidor hizo "con Manolo Díaz --exedil 'popular'--, que lo dejó en el camino; serán los dos damnificados del chiringuito que están montando en el Ayuntamiento".Por su parte, el portavoz municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha advertido de que, a su juicio, este asunto es el "más grave escándalo en el Ayuntamiento de Málaga en todos los años de gobierno del PP" y también ha incidido en que ahora "ya no es una valoración de grupos políticos".Asimismo, ha criticado que, como se vio en la comisión, el alcalde, era conocedor de los hechos: "Hay responsabilidad política más allá de la penal", ha dicho, insistiendo en que "las personas denunciadas no pueden seguir ocupando responsabilidad" y advirtiendo de que "de no cesarlos, los está respaldando, y si lo hace nos plantearíamos pedirle responsabilidad".Por su parte, el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, ha vuelto a defender que la formación naranja es "un partido serio, actuamos de forma paciente y coherente", y, además, "siempre respetamos los tiempos de la justicia", por lo que "cuando se abran las diligencias pediremos las tres destituciones, no antes", ha aclarado.También ha criticado que De la Torre "se desentendió de lo que estaba ocurriendo, sin tomar cartas en el asunto". Eso sí, ha dicho que aún está el regidor "a tiempo de tomar decisiones, de actuar".Por último, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que ya dijeron al regidor que, como mínimo, tendría que cesar a los responsables en urbanismo, asegurando que es "lógico si hay una investigación". No obstante, el grupo municipal ha exigido la dimisión de los denunciados por "ética política". De igual modo, ha criticado al alcalde por su "inacción". "Sea responsable y tome medidas", le ha espetado.CORRUPCIÓNPor otro lado, el regidor ha afeado que tanto Pérez como Torralbo "han empleado y hablado de corrupción con ligereza", dejando claro que "aquí no hay corrupción; aquí nadie se ha beneficiado" por estos asuntos. Al respecto, ha incidido en que Porras, Pomares y Cardador "han puesto lo mejor para resolver un problema enorme y como así ustedes les mandataban para que lo resolvieran"."Este es un equipo de gobierno ejemplar al servicio de la ciudad y hemos dignificado la política como pocos", ha dicho. Por último, ha vuelto a incidir en la presunción de inocencia: "Estamos en España en un país maduro democráticamente para poder hablar de que la presunción de inocencia es un derecho y tiene que estar garantizado", subrayando el "buen hacer" y la "correcta" actuación de los servidores públicos, como "en la investigación quedará claro. No se anticipen a los acontecimientos", ha concluido.--EUROPA PRESS--