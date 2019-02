Ysabel Torralbo, Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla

Los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga --PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente--, han pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que destituya a los ediles 'populares' Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal.Además, tras el anuncio de la ruptura del pacto por parte de Ciudadanos con el PP por no cesarlos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente le han pedido a la formación naranja "coherencia". Precisamente, el pasado sábado los grupos de izquierdas --PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, junto con el concejal no adscrito, Juan José Espinosa-- registraron este pasado sábado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir las dimisiones.PSOE: "EL ALCALDE DEBE DEJAR DE ENREDAR"El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha expresado la necesidad de que el pleno extraordinario "se celebre lo antes posible" y ha advertido al alcalde de que "debe dejar de enredar y tomar acciones para cesar a Porras y Pomares de manera inmediata"."El tiempo se le agota, la ciudadanía no tolera la corrupción que llega desde urbanismo", ha sentenciado Pérez, para quien es "fundamental que se produzca el cese inmediato de estos responsables políticos, que ya han sido llamados a declarar como investigados por el Juzgado Número 8 de Málaga por hasta cuatro presuntos delitos de enorme gravedad: prevaricación, tráfico de influencias, falsación documental y malversación de caudales públicos, todos ellos cometidos en el ejercicio de sus cargos"."No permitiremos que la sombra de corrupción siga rodeando a nuestro Ayuntamiento como ocurre actualmente por las presuntas irregularidades cometidas en el seno de Urbanismo", ha incidido, advirtiendo de que "no toleraremos ni un minuto más que el zorro siga al cuidado de las gallinas".Por otro lado, Pérez se ha referido a la convocatoria de pleno extraordinario pedida por los grupos de izquierdas, al que pese a que Cs, en un primer momento, rehusó unirse, ahora han anunciado que apoyan lo que piden los grupos de izquierdas."Ahora parece que van a apoyar esta iniciativa que está encaminada a poner transparencia a un Ayuntamiento donde tristemente se siguen sentando dos de los concejales señalados por la sospecha de las irregularidades y la corrupción", ha agregado.Por último, a juicio del portavoz socialista, "ha quedado acreditado que De la Torre es el cooperador necesario de todas estas presuntas irregularidades en tanto que sus dos concejales lo hacían todo por ordena y mando del alcalde"."Igual que deben dimitir sus concejales y su gerente, no parece lo mejor, para la democracia de esta ciudad, que quien sabía y consentía esta trama corrupta en urbanismo, quien era cooperador necesario en esta trama, siga al frente del Ayuntamiento".MÁLAGA AHORA: "DE LA TORRE ES CÓMPLICE"Por su parte, la portavoz municipal de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha afirmado que el alcalde "demuestra que ni la ética ni las buenas prácticas entran en su agenda, lo que le convierte en cómplice de Cardador, Porras y Pomares, como ya manifestamos durante la comisión de investigación"."Cuando Ciudadanos anuncia una ruptura a tres meses de las elecciones municipales, carece de credibilidad si no lo refleja en acciones concretas, como una moción de censura, que Málaga Ahora apoyaría. De lo contrario es solo papel mojado", ha concluido.MÁLAGA PARA LA GENTEPor su parte, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, no ha descartado este lunes una moción de censura contra el equipo de gobierno de Francisco de la Torre, "si este sigue manteniendo en sus puestos a los concejales investigados por el juez, Francisco Pomares y Teresa Porras, así como al gerente de Urbanismo".Zorrilla ha señalado que las responsabilidades políticas "deben asumirse ya y con todas las consecuencias". "Personas investigadas por gravísimos delitos como es el caso, no pueden seguir ni un minuto más", ha sentenciado.Ha recordado, por último, que esta situación dio lugar a que este fin de semana los partidos de la oposición solicitaran formalmente la celebración de un pleno ordinario donde se produzca dimisión o cese de dichos concejales. "Si el alcalde no lo hace, los estará respaldando y entonces, pediremos su dimisión y no descartamos incluso suscribir una posible moción de censura", ha afirmado.En cuanto al anuncio de ruptura del acuerdo de Ciudadanos con el PP, Zorrilla ha considerado que con dos meses de antelación a unas elecciones municipales "es sólo un acto simbólico, por lo que le ha pedido coherencia y que apoye al resto de la oposición en la petición de cese o dimisión del alcalde, así como en caso de una moción de censura".--EUROPA PRESS--