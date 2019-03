'O grande circo místico', una historia sobre la decadencia

-Málaga.- Festival.- 'O Grande Circo Místico', Una Historia Sobre La D

El productor de 'O grande circo místico', Luis Galvao, y la actriz Marina Provenzzano han presentado este viernes la nueva película del director brasileño Carlos Diegues, una historia sobre la decadencia que sufre el circo con el paso del tiempo en la que su creador carga de simbolismo y alegorías a su país natal.La película narra la historia de cinco generaciones de una misma familia circense desde su inauguración a comienzos del siglo XX hasta el presente. Un relato de decadencia y aventuras que mezcla la realidad y la fantasía.El guión es una adaptación cinematográfica de un poema de Jorge de Lima que Galvao ha definido como "atemporal" y muy importante en Brasil. Un relato en el que 'Cacá' Diegues ha estado trabajando durante más de una década antes de que el resultado final viera la luz.La película, que se ha postulado como representante brasileña para los próximos Óscar, ha sido definida por su productor como "una obra maestra" en su presentación en el Festival de Málaga. Cine en español. "Es una historia que se lleva trabajando quince años antes de comenzar el rodaje. Fue entonces cuando se decidió que parte se podía rodar en Portugal y al final se terminó grabando completa allí", ha comentado Galvao.La decisión definitiva de rodas en el país luso vino en parte provocada por la prohibición en América de que los circos contaran con animales vivos en sus funciones. "Diegues ha trabajado muchos años en esta película y no ha querido volcarse en otra hasta acabarla, quería mostrar parte de su pasado", ha dicho el productor de la cinta.La película muestra la decadencia que sufre el circo como alegoría a Brasil y América Latina, según ha explicado la actriz Marina Provenzzano. "El mensaje final es que todo es posible, que también Brasil puede resurgir después de pasar un mal momento. La película está cargada de simbolismo", ha comentado.Galvao ha puntualizado sobre este tema que se trata de "una historia utópica a la vez que realista, pues plasma la decadencia del país" americano. "Es una historia representada dentro de una historia en la que se muestra una decadencia interna, de los personajes y el círculo de la vida. Una decadencia de la que no se puede salir", ha comentado.Provenzzano ha asegurado que el proceso de creación del personaje fue "muy especial" pues las propias generaciones de actores transmitían parte de su trabajo a quienes venían después. "Hemos sido una familia de generaciones diferentes. Cuando llegaba quien iba a interpretar el siguiente papel teníamos un rito muy familiar donde nos presentábamos y aprendíamos a construir el personaje", ha explicado.El rodaje, que se ha llevado a cabo a lo largo de diez semanas, tuvo "algunas dificultades" tanto logísticas como económicas según ha dicho Galvao. "Ha habido una preparación extraordinaria, pero parte del dinero venía de Brasil y no llegaba. También tuvimos que recrear un circo antiguo por completo, para ello hubo que recurrir a un artesano francés para que hiciera hasta los mástiles como eran entonces", ha apuntado.--EUROPA PRESS--