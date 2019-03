Nobu Hotel Marbella celebra su primer aniversario con un menú representativo del chef Nobu San

Málaga.- Turismo.- Nobu Hotel Marbella celebra su primer aniversario c

Nobu Hotel Marbella, miembro de Small Luxury Hotels of the World (SLH), celebra su primer aniversario el próximo 22 de marzo, para lo que el Restaurante Nobu ha preparado un menú especial que representa los sabores del reconocido chef Nobu San.Esta propuesta denominada 'World of Nobu' reúne en un solo menú los platos más representativos del libro de cocina de su creador. El precio de este menú será de 60 euros y estará disponible hasta el 31 de marzo, según ha explicado el hotel en una nota de prensa.El menú está compuesto por poké de marisco australiano con chips crujientes de Nori; tataki de salmón con sésamo y gelatina de jalapeño; vieira con puré de edamame y wasabi; ternera Waguy con salsa de hierbas y tarta de queso con sorbete de fresas yuzu.Durante este primer año, el hotel amplió en 40 habitaciones y suites para la temporada 2019, contando en la actualidad con un total de 81. Las habitaciones de Nobu Hotel Marbella presentan un diseño minimalista y elegante, con tejidos hechos a mano y creado en España, la mezcla contemporánea de decoración en blanco sobre blanco, detalles de roble natural y tonos suaves y neutros invita a los huéspedes a relajarse durante su estancia.Desde el inicio de la experiencia el servicio es totalmente personalizado: los clientes pueden disfrutar de transfer en un coche Tesla S conducido por un chófer, del que podrán disponer durante toda su estancia como cortesía del hotel. Las duchas efecto lluvia y un mini bar premium son algunas de las prestaciones que ofrecen las habitaciones del hotel, desde las que se puede disfrutar de las vistas al centro de La Plaza, lugar que cobra vida durante la noche.También se puede reservar la suite de cuatro dormitorios, con una superficie de 250 metros cuadrados. Cuenta con una sala de estar con espacio suficiente para organizar una fiesta con DJ, jacuzzi en el balcón, un bar repleto de productos premium, alta tecnología de entretenimiento, y servicio de habitaciones las 24 horas del día.Los clientes también pueden disfrutar de un servicio personal de concierge, una exclusiva área de playa con tumbonas al sol, tratamientos personalizados de Nobu en la habitación y acceso al Six Senses Spa, un centro fitness, un club de tenis y un club de golf. Ubicado entre el centro de Marbella y Puerto Banús, el resort es hermano de Nobu Hotel Ibiza Bay.--EUROPA PRESS--