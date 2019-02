Presentación Fundación Unicaja libro epistolario Jimenez Fraud

Fundación Unicaja y la Residencia de Estudiantes han presentado este miércoles en Málaga la publicación 'Alberto Jiménez Fraud. Epistolario 1905-1964', editada por ambas instituciones; acto en el que una de sus nietas, Natalia Jiménez, ha asegurado que la publicación "resalta sus virtudes como hombre y pensador" y ha expresado su total confianza "en que ayude a poner de nuevo en su lugar debido a un gran malagueño".El epistolario, editado con la colaboración del Colegio de México, ha sido presentada por el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel; la segunda de las cuatro nietas de Jiménez Fraud; y el director honorario de la Residencia de Estudiantes y coautor de la edición, José García-Velasco.La obra reúne cerca de 2.000 cartas que intercambió con sus contemporáneos de 1905 a 1964, muchas de ellas inéditas. Ya fue presentada en Madrid en noviembre pasado, en la propia residencia de la que Jiménez Fraud (Málaga, 1883-Ginebra, 1964) fue su primer director; aunque Medel ha asegurado que "sobran los motivos" para hacerlo también en Málaga, con la que, ha manifestado, existe "más que una relación circunstancial".Se trata de tres volúmenes, que ven la luz dentro del proyecto 'Epístola', promovido por la Fundación Francisco Giner de los Ríos --Institución Libre de Enseñanza-- y la Residencia de Estudiantes, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Supone "un recorrido por la historia española, pero también europea y americana durante 60 años", ha apuntado el coautor de la edición.Para Medel, hay tres mensajes en esta obra, el primero es que constituye "un testimonio de una correspondencia interesantísima con personas y personajes de la vida española y no española de la época de primera línea". "Es difícil encontrar en personajes de esa misma época una colección de cartas de la amplitud, riqueza y diversidad que tiene el epistolario de Jiménez Fraud", ha manifestado.Asimismo, ha destacado la calidad literaria de una prosa "brillante, rica y excelentemente construida" y, en tercer lugar, ha subrayado el mensaje de valores que se pueden extraer del libro, "valores que presidían y presiden el funcionamiento de instituciones como la Residencia de Estudiantes".En este punto, ha incidido en ese "foco de difusión y receptor de la educación y la cultura, pero buscando la excelencia y que cada persona pudiera recibir lo mejor de otros y dar lo mejor que pudiera de sí mismo" y el "adelantarse al futuro". "Porque si hoy los enfoques de la Residencia de Estudiantes nos parece que seguirían siendo modernos, entonces era una absoluta vanguardia", ha dicho Medel."En ese adelantarse al futuro es donde está el reto principal de cualquier sociedad", ha aseverado el presidente de la Fundación Unicaja, quien ha apuntado que "si trasladáramos las personalidades internacionales que fueron entonces a la Residencia de Estudiantes y las personas que aparecen, me cuesta trabajo encontrar una institución en España hoy que fuera equiparable en ese sentido a lo que fue aquella".UNA PERSONA "EXTRAORDINARIA" Y CON CARÁCTER "SUMAMENTE NOBLE"La nieta de Jiménez Fraud ha asegurado que al leer este epistolario se ha "encontrado otra vez con una persona extraordinaria que era mi abuelo". "Estas cartas dan vida a un hombre eminente de un carácter sumamente noble", ha manifestado, apuntando que en los dos segundos libros es donde aparecen "los años que él llamaba su largo destierro".Asimismo, ha asegurado que estas páginas también muestran la disciplina de su abuelo "que era extraordinaria", así como "su consideración para los demás y su sentido liberal de moderación". "Creo que mi abuelo fue moderado en todo, con una excepción, en su dedicación apasionada a la Residencia", ha asegurado Natalia Jiménez, quien ha apuntado que tenía el don de escuchar a la gente.Asimismo, ha dicho que de niña no era consciente de las dificultades que tuvo "el cansancio que sufría y la soledad de su vida en el exilio, que de verdad resaltan en estas páginas". También ha destacado "el amor que el abuelo tenía por su país y por su familia", que incluía "los buenos amigos de su juventud de Málaga". "En el corazón de mi abuelo siempre supe que había un lugar muy especial para su familia y para la ciudad de Málaga", ha resaltado.El director honorario de la Residencia de Estudiantes y coautor de la edición ha señalado que "no hay manipulación" en este epistolario, la primera carta es la primera que llegó a Francisco Giner de los Ríos en 1905 y las últimas son "unas muy emocionantes desde Ginebra" a José Solís.García-Velasco ha agradecido "la generosidad" de la Fundación Unicaja y de Medel a la hora de llevar a cabo la publicación de este epistolario y ha destacado la labor de la familia de Jiménez Fraud en cuanto a la conservación y selección de las cartas, así como el trabajo de los dos equipos, una de la Residencia y otro del Colegio de México.Así, ha dicho que es un trabajo "de muchos años" porque las cartas se han tenido que recoger en archivos de todo el mundo, pero además el libro tiene un nivel de anotación "muy compleja" y exigente, lo que lleva a "una obra rigurosa" y también "abrumadora" por el número de cartas.LOS RESIDENTES MALAGUEÑOS EN LAS CARTAS DE JIMÉNEZ FRAUDEl conjunto abarca sus primeros años al frente de la Residencia (fundada en 1910) y también los que pasó en su exilio en Inglaterra. En sus escritos, Jiménez Fraud menciona a varios ilustres residentes malagueños, entre ellos los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, el psiquiatra Miguel Prados, el diplomático Antonio de la Cruz Marín, el dibujante Rafael Romero Calvet, y el presidente de la Sociedad Filarmónica de Málaga Ernesto Lasso de la Vega.También el científico y farmacéutico Modesto Laza Palacios, los hermanos Franquelo Ramos, Giménez Reyna, Giménez Ramos o Van Dulken, el médico y psicólogo José Germain Cebrián, y el arquitecto y político Bernardo Giner de los Ríos. Algunos de ellos son además destinatarios del correo de Jiménez Fraud.También son citadas en el epistolario algunas de las malagueñas del grupo femenino de la Residencia, como Victoria Kent y las hermanas Carmen, Enriqueta y Ana María Giménez Ramos.Las cartas de Jiménez Fraud desvelan detalles inéditos del plan de modernización de la sociedad española abanderado por Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza --de la que la Residencia de Estudiantes formaba parte-- y su recuperación tras la Guerra Civil.Construyen un auténtico retrato de la escena cultural española y europea de aquellos años, imprescindible para entender la evolución social del país en el siglo pasado.EL ÁLBUM DE NATALIACon el epistolario de Alberto Jiménez Fraud, la Fundación Unicaja continúa una colaboración editorial con la Residencia de Estudiantes que ya se materializó anteriormente con la publicación de 'El álbum de Natalia', un cuaderno que Max Jacob regaló a la hija de Jiménez Fraud, Natalia Jiménez de Cossío, y que muestra dibujos, poemas y dedicatorias de intelectuales, artistas y científicos de la época.La edición facsímil de 'El álbum de Natalia' fue presentada en junio de 2000 por Medel y la propia Natalia Jiménez, completando los contenidos del álbum original con textos de Alberto Jiménez Fraud y de la protagonista.'El álbum de Natalia', como la publicación que ahora se presenta, es testimonio del esplendor de la cultura española en las primeras décadas del siglo XX y del legado intelectual del rondeño Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza.--EUROPA PRESS--