Málaga.- Muñoz dice que la AN evita el "cierre" del Consistorio marbel

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha asegurado este lunes que la resolución en la que la Audiencia Nacional suspende de forma cautelar la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social contra el acuerdo de fraccionamiento del pago de la deuda municipal ha evitado el "cierre" del Ayuntamiento.Muñoz, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, ha dicho que la resolución que, según ha indicado, ha adoptado el "Ejecutivo central del PSOE de forma unilateral y arbitraria" contra el acuerdo por el que el Ayuntamiento financia la deuda con la Seguridad Social y Hacienda a un plazo de 40 años y al uno por ciento de interés hubiera conducido de haberse aplicado "al cierre del Consistorio por las medidas que exigía".Según Muñoz, la Administración central reclamaba la devolución de los 15 millones de euros que ha recibido el Consistorio procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firma alegando, según ella, "una excusa tan peregrina como que el dinero recuperado por el Ayuntamiento no son bienes ni derechos, como recoge la Ley de Presupuestos de 2018"."Desde el Consistorio consideramos que no es así, ya que se trata de derechos económicos. La providencia de la Audiencia Provincial por la que el Ayuntamiento recibió 12 millones de euros establecía que la cuantía se correspondía con derechos de crédito generados en su calidad de perjudicado", ha explicado.Muñoz ha recordado que la Corporación municipal aprobó en pleno destinar los fondos a la construcción de una residencia de mayores, una Escuela Oficial de Idiomas y una escuela de música y danza en el núcleo de población de San Pedro Alcántara.El Gobierno central, ha agregado la alcaldesa, también reclamaba la obligación de pagarle 199 millones de euros y un aval por esta cuantía, la congelación de las Participaciones en los Ingresos del Estado de Marbella y que el dinero que el Ayuntamiento ingrese por procedimientos de corrupción se deposite en una cuenta aparte."El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid ha determinado que el fraccionamiento siga en vigor, que no haya que pagar de golpe los 199 millones de euros, que tampoco haya que poner la fianza, un instrumento que no se usa entre administraciones, impide la congelación de las PIE y nos permite que podamos seguir usando el dinero procedente de causas por corrupción", ha manifestado.A su juicio, la resolución de la Audiencia Nacional "hace justicia con la ciudad y demuestra las dos formas de gobernar, una liderada por el Grupo Popular en defensa clara de los intereses de Marbella; y otra, la de los socialistas, adoptando una actitud sumisa ante un nuevo atropello de un Ejecutivo de su partido".Para Muñoz, el PSOE "debe cambiar la actitud y aparcar la hostilidad para ponerse al lado de los intereses de la ciudad frente a los ataques frontales del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.--EUROPA PRESS--