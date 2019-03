Municipios portugueses visitan la Smartcity Málaga para conocer esta iniciativa liderada por Endesa

Málaga.- Municipios portugueses visitan la Smartcity Málaga para conco

Representantes de la Associação Nacional dos Municipios Portugueses(ANMP) y de Área Metropolitana do Porto (AMP) se han desplazado a la ciudad de Málaga para conocer in situ la Smart City Living Lab que lidera Endesa y los proyectos que en ella se desarrollan, de cara a su aplicación en sus respectivas ciudades.La delegación lusa, encabezada por Luis Vanconcelos, en representación de la ANMP, y Vicente Pinto, vicepresente de la Cámara municipal de Espinho, en nombre de la AMP, ha conocido la Smart City Living Lab de la mano de los responsables de este proyecto, junto al director general de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro da Silva.Por parte del Ayuntamiento de Málaga, han asistido el director técnico de la Oficina de Captación de Inversión Internacional, Marc Sanderson, y el jefe del servicio de Innovación, Energía y Nuevas Tecnologías, Jaime Briales.El recorrido ha comenzado por el Centro de Control y Monitorización del proyecto Smartcity Málaga. Allí, la representación portuguesa ha conocido los proyectos e investigaciones que lidera Endesa en el Smartcity Living Lab, como son el recientemente inaugurado Proyecto PASTORA --de redes inteligentes--, Zem2All --de movilidad eléctrica-- o Flexiciency --Flexibilidad aplicada a la gestión de las infraestructuras y activos del sistema eléctrico y a los productos y servicios orientados al usuario--.También han conocido la microgrid del Smartcity Living Lab, donde el alumbrado público LED es alimentado por tecnologías generación renovable distribuida ubicadas a pie de calle, tanto solar fotovoltaica como minieólica, con el soporte de un sistema de almacenamiento de energía en baterías, y con un punto de recarga para carga y descarga de vehículos eléctricos.Después de su visita, los representantes de los municipios lusos han valorado la iniciativa, que lidera Endesa y que, de esta forma, vuelve a traspasar fronteras, han informado a través de un comunicado.El director general de Endesa en Portugal ha destacado que "Smarcity Málaga ofrece una respuesta integral a los desafíos ambientales, beneficiando directamente al ciudadano".Con ello, según ha expuesto Ribeiro da Silva, Endesa ha mostrado in situ a estos representantes de Portugal que cuenta con experiencia demostrada en la gestión y manejo de "las nuevas redes eléctricas, adaptadas a los desafíos derivados de los cambios tecnológicos", como "la movilidad eléctrica o la interacción con los clientes".Desde su puesta en marcha en 2009, el Smart City Living Lab liderado por Endesa en Málaga ha recibido visitas de cuatro continentes. Entre ellos, organismos reguladores de países como Perú, Brasil, Argentina o Chile, además de España; delegaciones de empresas de México, Japón, Mongolia, Noruega, Corea del Sur, Sudáfrica, Australia, Reino Unido, Finlandia, Tailandia, China, Moldavia, Francia, Túnez, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Bahrein, EAU; delegaciones de la Unión Europea y analistas internacionales de inversión.Asimismo, se han desplazado a este entorno innovador empresas del sector eléctrico de Uruguay (UTE), Malasia (TNB), Kenia (KPLC), República Checa (CEZ), Lituania (Lesto), Filipinas (Meralco), Paraguay, Marruecos o Francia (EDF), así como universidades de Italia, EE.UU., Alemania, Bélgica, Dinamarca y Austria .--EUROPA PRESS--