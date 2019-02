El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, se reúne con alcalde





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves en relación con que Vox vaya a presidir en la nueva legislatura la Comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento, encargada de las competencias relativas a Memoria Histórica y Democrática, que han sido los grupos parlamentarios los que "han decidido que esa formación asuma la presidencia de esa comisión".



"Es un acto de normalidad parlamentaria", ha resaltado Moreno, que ha acudido este jueves a Málaga en una visita institucional al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial.



Moreno, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dejado claro que "no soy yo quien desde el Ejecutivo tenga que hablar sobre lo que hace el Legislativo, que es un poder diferenciado y tiene sus propios ritmos y sus propias dinámicas".



En este punto, ha recordado que "han sido los grupos parlamentarios los que han decidido que esa formación política asuma la presidencia de esa comisión, que es un acto de normalidad parlamentaria". "No puedo hacer ningún tipo de valoración", ha concluido.



AUDITORÍA



Por otro lado, ha sido cuestionado, en concreto, por la estimación del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, sobre dinero defraudado en Andalucía. Así, Moreno se ha remitido a preguntar al vicepresidente sobre de dónde sale ese dato, pero ha incidido en que "esos 5.000 millones de euros, redondeando, es la cifra que está judicializada", ha recordado.



"Son todos los casos que están judicializados", ha continuado, al tiempo que ha dicho que "es la cantidad que está bajo la lupa de la justicia, precisamente, por posibles irregularidades", ha afirmado.



Cuestionado por si podrían ser más, el presidente de la Junta ha reconocido que "no lo sabemos", recordando la auditoria encargada, de que tendrán conocimiento en aproximadamente un mes y medio, "dándonos un plazo rápido".



"Si nosotros vemos irregularidades lo que sí digo es que vamos a trasladarlo a la opinión pública e, incluso, si viéramos irregularidades susceptibles de ser penales las llevaríamos a fiscalía anticorrupción para que también la investigaran", ha concluido.

