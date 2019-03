Usuarios del metro de Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incidido este lunes en que no renuncian a la llegada del metro soterrado al entorno del Hospital Civil de Málaga capital, pero ha dejado claro que "la prioridad" actual es llegar al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).Moreno, que ha visitado el Hospital Valle del Guadalhorce, en el municipio malagueño de Cártama, ha afirmado, después de que se rechazara lo que contemplaba el proyecto emprendido por el anterior Ejecutivo socialista sobre la llegada en superficie al Civil, lo que contaba con el rechazo tanto del Ayuntamiento como de los vecinos; que están en conversaciones desde la Consejería de Fomento con las empresas adjudicatarias: "son muy fluidas y muy satisfactorias".Así, ha vuelto a insistir en que la Junta de Andalucía "no renuncia a hacer esa línea al Hospital Civil lo que pasa es que hemos reorientado las prioridades"."Cuando uno tiene pocos recursos tiene que priorizar con el gasto y bajo nuestro punto de vista es prioritario atender a esa demanda del PTA, que está creciendo y puede seguir creciendo", ha dicho, recordando que "el principal embudo" que tiene la tecnópolis para "seguir creciendo es la propia movilidad".Por ello, el presidente del Ejecutivo andaluz ha agregado que resolver esos problemas de movilidad en el PTA es "una prioridad", además de que también se debe "resolver el conflicto que tenemos con las asociaciones de vecinos, colectivos, y, en definitiva, con muchos malagueños que no están de acuerdo con el anterior proyecto que había diseñado el anterior Gobierno" y que era la llegada del metro en superficie hasta el Hospital Civil.No obstante, ha dejado claro que no rechaza que se pueda llegar a esa zona; es más, a su juicio, se "seguirá completando la línea de metro que tiene que llegar a muchos rincones de Málaga, pero esto se tiene que hacer por plazos y ahora mismo la prioridad es al Parque Tecnológico", ha concluido.REUNIÓN JUNTA-AYUNTAMIENTOPrecisamente, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han mantenido este lunes un encuentro para el seguimiento de temas relacionados con infraestructuras y movilidad. En concreto, en la reunión se han abordado los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), el metro, los carriles-bici y las 'tecnocasas'.Asimismo, han precisado que se llevarán a cabo más reuniones, tanto en el plano técnico como en el político. De igual modo, han valorado "la colaboración y lealtad institucional" mostrada por ambas administraciones para alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudad.En el encuentro han participado el alcalde, Francisco de la Torre; y los concejales de Ordenación del Territorio y Movilidad, Francisco Pomares y Elvira Maeso, respectivamente.Por parte de la Junta han acudido el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo; y la delegada de Fomento, Infraestructuras, Cultura y Patrimonio, Carmen Casero. También han participado directivos y técnicos de ambas administraciones.--EUROPA PRESS--