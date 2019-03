Moreno asegura que la ampliación del Hospital Costa del Sol será una realidad esta legislatura

El presidente del Partido Popular andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que la ampliación del Hospital Costa del Sol será una realidad en esta legislatura, tras diez años de bloqueo por parte del anterior Gobierno andaluz socialista."El consejero de Salud ya tiene instrucciones para que así sea, para que los marbellíes puedan tener un servicio sanitario de calidad a la altura de lo que merecen", ha subrayado el dirigente 'popular' en la clausura de la Convención del PP de Marbella, en la que también han intervenido el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella y candidata a revalidar la Alcaldía, Ángeles Muñoz.Asimismo, Moreno ha fijado como prioridad retomar la ampliación del Puerto de la Bajadilla, proyecto que cuenta con "dificultades administrativas y técnicas" fruto de "esa resistencia al cambio del PSOE, que aún no ha asumido que ya no gobierna"."Yo quiero a Marbella, la siento y la conozco; y no me avergüenzo de ella", ha subrayado el dirigente andaluz, que ha recalcado que este municipio va a contar con todo el respaldo del Gobierno de Andalucía. "Necesitamos a esta ciudad, porque es un referente desde el punto de vista de la industria turística", ha añadido.Igualmente, considera que la marca Marbella debe ser referente en toda España, "porque es una marca de vanguardia, de calidad en los servicios, de un empresariado serio y riguroso"."Hay que dignificar Marbella, hay que cuidarla, y eso es lo que va a hacer el Gobierno de Andalucía, ahora y siempre", ha proclamado entre aplausos el presidente andaluz.--EUROPA PRESS--