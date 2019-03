Moreno anuncia el desbloqueo de la EDAR Norte y prevé que esté en funcionamiento en 2022

Málaga.- Moreno anuncia el desbloqueo del proyecto de la EDAR Norte y

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes el desbloqueo del proyecto para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte de la provincia de Málaga, previendo su puesta en funcionamiento en el año 2022.Esta estación depuradora, que tratará las aguas de la zona del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de la capital y los municipios de Alhaurín el Grande, Cártama y Alhaurín de la Torre, será "la obra de depuración más importante de toda Andalucía".Ha explicado a los periodistas que antes de este verano se entregará el proyecto, añadiendo que "no hay nada hecho" al respecto; e "inmediatamente" se activará el proceso de licitación de la obra. "Si todo va bien en enero de 2020 podría comenzar y finalizar en 2022. Esperamos que en ese año esa gran inversión funcione a pleno rendimiento", ha enfatizado Moreno.Esta infraestructura, que supondrá "un alivio para toda la zona norte de Málaga" y estos municipios del Guadalhorce, tendrá un coste de unos 80 millones de euros, según Moreno, quien ha agregado que se buscará la fórmula "más rentable económica y técnicamente".NERJA: "UN PROBLEMÓN GRAVE"Por otro lado, cuestionado por la situación de la depuradora de Nerja, cuyas obras llevan años de retraso y el hecho de que los fondos marinos de la localidad acumulen nueve toneladas de toallitas por los vertidos sin depurar, el presidente andaluz ha admitido que se trata de un "problemón grave, fruto de la dejación de la Administración del Estado y parte de la Junta de Andalucía" con los anteriores gestores.Así, ha aludido a la existencia de problemas técnicos, la rotura del emisario submarino además de arrastrar "problemas de planificación". En este sentido, ha recalcado que es una infraestructura dependiente del Gobierno central, al que ha reclamado "que haga lo que tiene que hacer: hacer cuanto antes esa obra".Moreno ha recordado que hace años se produjo un reparto de obras entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, con la firma de un protocolo de actuación, comprometiéndose a "pisar el acelerador" en las que competen a su Gobierno "para darle un impulso definitivo en esta legislatura"."Nosotros haremos el esfuerzo en las que son nuestra obligación, en lo que nos compete; pero Nerja es del Estado y le solicito de una vez por todas su pronto arreglo y recuperación", ha enfatizado. No obstante, el presidente autonómico ha ofrecido su colaboración "para lo antes posible corregir la situación y evitar el lamentable espectáculo vivido con imágenes que empañan nuestras cosas y, además, generan un grave problema medioambiental".Sí ha criticado al Gobierno socialista de la Junta de Andalucía por estar "muchos años" cobrando el canon del agua a los ciudadanos "y sólo se gastó un 22 por ciento" en obras de saneamiento integral. "Ese dinero --el del canon-- era para mejorar el estado de la calidad de las aguas y ha servido para otras cosas pero no para la depuración", ha lamentado.Sobre el anterior Gobierno del PP y la situación de la EDAR de Nerja, que se viene arrastrando desde hace años, Moreno ha recordado que la empresa encargada de los trabajos tuvo problemas técnicos y "casi se tuvo que iniciar de cero la licitación, con todo lo que conlleva de retraso". Pese a ello, ha asegurado que tras el 28 de abril si hay un cambio de gobierno exigirá a quien sea presidente "lo mismo, sea del partido que sea", que es la conclusión de las obras de la depuradora nerjeña.--EUROPA PRESS--