28A.- Moreno Anima A "Remar Todos En La Misma Dirección" Para Lograr U

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a todos los militantes y simpatizantes del partido a que "rememos en la misma dirección que es la del éxito", con Pablo Casado "al frente" porque, ha dicho, "necesitamos un gobierno amigo de Andalucía, que entienda la gran esencia de este pueblo".Así se ha pronunciado Moreno en un acto en Málaga capital, ante 1.200 personas, en el que ha participado el presidente del PP, Pablo Casado, en el que han intervenido también el presidente provincial del PP, Elías Bendodo; el candidato a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre; y el candidato número uno por Málaga al Congreso, Pablo Montesinos.Moreno ha indicado que el 28 de Abril "solo hay dos opciones", recordando que "a lo largo de 40 años el PP ha creado dinamismo y progreso, ha creado ocho millones de empleos, ha defendido los intereses España en el mundo y la unidad de España, ha defendido la libertad de los ciudadanos para elegir la educación y sanidad y ha defendido la iniciativa privada".Ha indicado que "la otra opción es Pedro Sánchez y ya hemos visto lo que es capaz de hacer, que es generar problemas a los españoles", señalando que Sánchez "tendrá que pactar con Podemos, independentistas, ERC y Bildu y eso no es bueno para España". "Y por eso tiene que ganar el PP y Pablo Casado, así de sencillo, sincero y fácil", ha señalado.Ha indicado que Andalucía necesita "acompasar las reformas con un gobierno amigo que entienda a este gran pueblo" y ha asegurado que "no hay mejor presidente para construir un porvenir que Pablo Casado, porque a diferencia de los demás tiene España en el corazón y en la cabeza y tiene ambición por nuestros país".Para Moreno, Casado, al que ha dicho que conoce desde hace 20 años, le ha "demostrado cosas fundamentales, como honestidad, lealtad a los principios y valores en los que cree, solvencia intelectual y capacidad de entender tanto las carencias como las potencialidades que tiene España"."Soplan vientos de cambio en Andalucía y España que no los para nadie", ha indicado el líder del PP-A, quien ha reivindicado el liderazgo de Andalucía en España, una tierra que, ha afirmado, "tiene que revolucionar España". "De aquí tiene que salir riqueza, dinamismo, capacidad y unidad, de Andalucía para España", ha indicado.El presidente del PP-A ha indicado que en la Junta ha encontrado "una gestión pésima, dejadez, falta de trabajo, de interés y de ambición por Andalucía", apuntando que se han tenido que pagar "más de 500 millones de euros en sentencias por negligencia" y se han encontrado "500 millones de euros de facturas en los cajones que no estaban consignadas en los presupuestos y el déficit en materia sanitaria y educativa por valor de más de 2.500 millones de euros".En cambio, ha defendido que el nuevo el Gobierno andaluz "trabaja y no se queda en frases huecas y titulares, nos arremangamos y metemos 13 y 14 horas diarias trabajando porque sabemos que tenemos muchos retos pero también sabemos del enorme potencial de Andalucía".Asimismo, ha reiterado que "en los próximos meses y años vamos a hacer que Andalucía se ponga a funcionar, vamos a sacar el talento que tenemos y vamos a hacer que nuestros hijos tengan oportunidades laborales y no se tengan que ir como se han ido".Ha reiterado su compromiso de cumplir en 100 días unas 100 medidas comprometidas y ha asegurado que presiden un "gobierno que cumple y está donde tiene que estar un gobierno, en la solución de los problemas".--EUROPA PRESS--