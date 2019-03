Montesinos pide al PSOE de Málaga que se posicione ante un pacto con independentistas

Málaga.- 28A.- Montesinos pide al PSOE de Málaga que se posicione ante

El candidato número uno por el Partido Popular de Málaga al Congreso de los Diputados, Pablo Montesinos, ha instado este miércoles al PSOE de Málaga a posicionarse ante la posibilidad, "no descartada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", de un posible pacto con los independentistas."A pesar de que hemos reiterado en varias ocasiones que Sánchez aclare si va a pactar con los independentistas, la única respuesta ha sido un preocupante silencio", ha advertido el dirigente popular, que ha visitado este miércoles Pizarra junto a la diputada nacional Carolina España y el candidato popular a la Alcaldía de este municipio, Félix Lozano.En este sentido el candidato a la Cámara Baja ha apuntado que "es un cuestionamiento legítimo ante el cual el PSOE malagueño debe posicionarse. Sus votantes se lo agradecerán".Asimismo, ha criticado que el silencio de Sánchez ante esta cuestión se extiende a otras facetas, hasta el punto de que en los nueve meses de mandato, "el presidente del Gobierno ha convocado solamente tres comparecencias con preguntas", ha criticado Montesinos."Hubiera sido oportuno que Sánchez hubiera roto su mutismo respecto a posibles alianzas postelectorales; y si no, que lo hagan en su defecto los socialistas malagueños, acorde con la claridad y la transparencia que los ciudadanos se merecen", ha añadido.PACTOS Y COALICIONESPor otra parte, en cuanto al planteamiento de Ciudadanos de formar una coalición con el PP tras las elecciones generales, Montesinos ha recordado que Casado "ya planteó una alianza con la formación naranja para concurrir juntos al Senado y aunar esfuerzos ante la división del voto de centroderecha"; reprochando que "Rivera dijo que no" ante esta posibilidad."Con independencia de los pactos tras el 28 de abril, la ciudadanía tiene que tener claro que sólo un PP vencedor y fuerte en las urnas conseguirá que haya más libertad, más moderación y más opciones de que Sánchez salga de la Moncloa", ha concluido.EMPLEOPor su parte, España ha querido referirse al empleo, advirtiendo de que siempre que gobierna el PSOE "se cierran empresas y comienzan los despidos", poniendo como ejemplo que en enero más de 200.000 españoles perdieron su puesto de trabajo.Por el contrario, "bajo los Gobiernos del PP la economía crece y se crean más puestos de trabajo, como los tres millones de empleos creados por el último gobierno popular". "Creo que son cuestiones que los malagueños tienen que sopesar a la hora de acudir a las urnas", ha concluido.--EUROPA PRESS--