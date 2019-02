Mona Eltahahawy, Alejandra Costamagna, Pedro Baños o Javier Sádaba, protagonistas del ciclo 451 de La Térmica

Las conferencias del ciclo 451 en La Térmica dan comienzo esta semana y esta serie de encuentros literarios recibirán a los escritores Alejandra Costamagna, Pedro Baños, Javier Sádaba o Mona Eltahahawy, entre otros, a lo largo del trimestre.El ciclo toma el sello de las actividades del festival literario anual Málaga 451 para emprender una programación que incluya presentación de novedades editoriales, puntos de encuentro y reflexión sobre los caminos de la palabra escrita y citas para amplificar las tendencias más interesantes del panorama editorial nacional e internacional.En concreto, se trata de un ciclo coordinado por Txema Martín, periodista y gestor cultural, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.Así, este miércoles, 6 de febrero, Víctor Amela presentará 'Yo pude salvar a Lorca' (Ed. Destino) en un diálogo junto al autor Manuel Francisco Reina.Víctor Amela activa una poderosa máquina narrativa alimentada por recuerdos familiares y confesiones autobiográficas, impelida por una minuciosa indagación histórica y todos los recursos de ficción. La cita comenzará a las 20.00 horas.Más tarde, el 12 de febrero, a las 20.00 horas, Javier Sábada presentará 'Memorias desvergonzadas' (ed. Almuzara). Los profesores Sebastián Gámez y Rafael Guardiola serán los encargados de introducir el encuentro. En sus páginas se encuentra el itinerario vital y profesional de uno de nuestros mayores intelectuales vivos, así como las lecturas y personalidades que moldearon su forma de pensar y de ver el mundo.Por su parte, Alejandra Costamagna presentará el 21 de febrero a las 20.30 horas 'El sistema del tacto' (ed. Anagrama). La protagonista de esta novela recibe una petición de su padre: que acuda en representación de la familia a despedir a su tío Agustín, quien agoniza al otro lado de la cordillera.Así, Para hacerlo la mujer emprenderá un viaje de mil quinientos kilómetros, que será también una huida del presente y un desplazamiento hacia las fronteras difusas de la memoria.MARZOYa en el mes de marzo, y, en concreto, el próximo día 20 a las 20.00 horas, Pedro Baños presentará 'El dominio mundial Elementos del poder y claves geopolíticas' (ed. Ariel), con la introducción de Manuel Castillo, director de Diario Sur. Si en su primer libro, 'Así se domina el mundo0, Pedro Baños exponía cómo, para qué y con cuáles estrategias los poderosos intentaban, en dura pugna entre ellos, controlar a países y personas, en esta nueva obra da un paso más hacia la plena democratización de la geoestrategia y detalla cuáles son los instrumentos que se emplean para lograr ese predominio planetario.En esta obra escrita Baños ofrece una sorprendente imagen de los elementos con los que se ejerce el dominio mundial, un enfoque no exento, como ya sucediera en el libro anterior, de rigor intelectual e histórico.Acompañado de numerosas ilustraciones para visualizar de manera sencilla referencias y datos, 'El dominio mundial' complementa a 'Así se domina el mundo' y vuelve a hacer las delicias de quienes deseen conocer cómo funciona realmente el poder internacional y la forma en que esa realidad se nos oculta a los ciudadanos.Asimismo, el Ciclo 451 contará el día 20 de marzo con la presentación de 'El dominio mundial Elementos del poder y claves geopolíticas' de Pedro Baños(ed. Ariel), en el que ofrece una sorprendente imagen de los elementos con los que se ejerce el dominio mundial, un enfoque no exento, como ya sucediera en el libro anterior, de rigor intelectual e histórico. Acompañado de numerosas ilustraciones para visualizar de manera sencilla referencias y datos.La periodista Mona Eltahawy no es ajena a la controversia. A través de sus artículos y acciones, ha luchado por la autonomía, la seguridad y la dignidad de las mujeres musulmanas, atrayendo a seguidores y detractores. El 27 de marzo a las 20.30 horas, presentará 'El himen y el yihab' (ed. Capitán Swing) junto a la periodista de Sur Ana Pérez Bryan. En su primer libro realiza una condena definitiva de las fuerzas represivas --políticas, culturales y religiosas-- que reducen a millones de mujeres a ciudadanas de segunda clase.--EUROPA PRESS--