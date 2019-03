Medio centenar de universitarias reciben formación complementaria para promover la empleabilidad

Málaga.- Medio centenar de universitarias reciben formación complement

Un total de 50 universitarias recibirán este año formación complementaria para promover la empleabilidad y el emprendimiento desde la perspectiva de género, gracias a la nueva edición del programa Univergem, que este martes ha comenzado en el espacio Link by UMA.Promovido por el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía, esta iniciativa tiene como objetivo promover actuaciones innovadoras y contextualizadas, desde la perspectiva de género en la Universidad, incentivando el empleo, autoempleo y emprendimiento de las mujeres universitarias, y favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.La edición de este año ha sido presentada por el vicerrector de Innovación, Rafael Ventura, y por la coordinadora provincial del IAM en Málaga, María Encarnación Santiago, quienes han animado a las participantes a "no renunciar a liderar los cambios en la sociedad".Para ello se han programado 200 horas de formación complementaria, de las que 70 horas se dedicarán a la elaboración del proyecto profesional; 30, al emprendimiento y autoempleo como formación profesional; 50 a inglés; 30 horas a la formación en Tecnologías de la Comunicación (TIC); diez a formación en Igualdad y las diez últimas irán destinadas a jornadas de networking en clave de género.Asimismo, según han detallado, incluirán materias vinculadas al marketing digital, ofimática, redes sociales, formación para hablar en público, cómo hacer entrevistas de trabajo o jornadas de 'outdoor training' --habilidades de liderazgo y trabajo en equipo--.Del total de participantes de este año, 39 cursan algún grado en la Universidad de Málaga, y el resto, once, son de postgrado. Coexisten distintas titulaciones: Trabajo Social, Economía, Pedagogía Diseño Industrial, Ciencias del Trabajo, Psicologia, Administración y Dirección de Empresas, Turismo, Periodismo, Ciencias Empresariales, Química, Derecho o Informática. El programa Univergem ha comenzado este martes y concluirá en el mes de junio.--EUROPA PRESS--