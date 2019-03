Matisse Irrumpe En El Centre Pompidou Málaga Y Muestra "El Apetito" De

El Centre Pompidou de Málaga ha presentado la muestra temporal 'Un país nuevo. Henri Matisse (1869-1954) con un enfoque sobre "el apetito" del artista por la creación y que reúne un total de 48 obras, de los que 17 son pinturas, siete esculturas y 24 dibujos del artista.La exposición permite hacer un recorrido por las obras de Matisse, un artista que revolucionó la mirada moderna con una producción que se extiende a lo largo de más de 60 años y lo sitúa entre los artistas más destacados del siglo XX.De igual modo, la muestra, que recorre medio siglo de la vida del artista y de la pintura del siglo XX y que es el primer acontecimiento enmarcado dentro del 150 aniversario del nacimiento del artista, presenta a Matisse como ese "clásico" del arte moderno cuya radicalidad sorprende incluso en la actualidad.Así, se cuenta con obras fechadas entre 1900 y 1952 y traza la trayectoria del artista a través de una selección de obras icónicas que hacen dialogar la pintura, escultura y dibujo.En la exposición 'Un país nuevo. Henri Matisse (1869-1954)' se muestran alrededor de cincuenta obras, con piezas como 'El violinista en la ventana' (1918) realizada durante su primera estancia en Niza, el 'Desnudo sentado rosa' (1935-1936) que muestra la simplificación radical abordada por el artista desde sus inicios, o uno de sus primeros papeles recortados, 'Bailarín' (1937).A la presentación de la muestra han acudido el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente del Centre Pompidou, Serge Lasvignes; la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el director del Centre Pompidou Málaga, José María de Luna; y la comisaria de la muestra, Aurélie Verdier.La comisaria de la muestra ha dicho alegrarse "especialmente" de que este artista sea mostrado en España, en concreto, en Málaga, "en la ciudad natal de su gran rival pero también amigo Pablo Picasso". A esta relación también ha aludido Lasvignes, que ha dicho que Matisse en Málaga se une a otro "gigante del arte moderno".En este punto, ha recordado la historia de fraternidad de ambos artistas y ha dicho que los dos "se observaron y miraron mucho. Entre Picasso y Matisse podemos hacer un recorrido del arte moderno", pese a ser dos personas "completamente diferentes y dos maneras de pintar completamente distintas"."Es interesante traer a Matisse a Málaga", ha asegurado Serge Lasvignes, al tiempo que ha animado a que los visitantes de 'Un país nuevo. Henri Matisse (1869-1954)' vayan al Museo Picasso, justo al lado, y "establezcan un diálogo entre las obras y se den cuenta lo que es la riqueza de un arte que permite dar soluciones distintas y opuestas".Ha agregado que Málaga, por tanto, reunirá a obras de los dos maestros que representan las dos grandes tendencias opuestas del arte contemporáneo, lo que "me da un gran placer".SECUENCIA DE LA MUESTRAEn concreto, 'Un país nuevo. Henri Matisse (1869-1954)' está formada por seis secuencias cronológicas que rastrean el recorrido de este artista fundamental de la modernidad, desde sus inicios hacia 1900 hasta sus últimas obras de principios de la década de 1950, en una evocación de los interiores de Vence y de su última obra para la Capilla del Rosario.Esta distribución permite recorrer toda su obra con distintas técnicas. En concreto, comienza con la formación de Matisse, que es "larga" y se denomina 'Con y Contra los Maestros. Inicios y Rupturas (1900-1903)'. "Nada destinaba a Matisse, que nació en una familia de tejedores, lo que le dio el gusto por el color y los tejidos, de convertirse en el jefe de filas de la vanguardia internacional, que es en lo que se convirtió", ha añadido Aurélie Verdier.En la segunda sección, 'Medios más simples. El periplo fauve y primitivo (1905-1909)', trata del proceso "de autonomización, de conquista de libertad que emprende Matisse en estos años, siendo la liberación del color y de su arte hacia lo que llamamos el primitivismo". "Son los años de Matisse con una concepción expansiva y cuantitativa del color", ha agregado.La tercera sección es 'La apuesta por la radicalidad. Retratos y figuras (1909-1917)', "un momento analítico del arte" de Matisse donde el trabajo con el modelo es "fundamenta"; asimismo, la cuarta sección es 'Niza, interiores. Figuras (1917-1929)', estando la quinta sección dedicada a 'Modernidades. Los años 1930', un retorno a la modernidad renovando su acercamiento a la luz.La muestra concluye con 'Una habitación propia. Vence, los últimos interiores', albergando "la concepción del color expansivo", lo que supone, según la comisaria, "la forma más hermosa posible" de finalizar la muestra."La pintura de Matisse consigue intelectualmente ser una pintura que llama a los sentidos pero lo que desea también es un espacio posible para el espíritu y tiene un poder de acción", ha valorado la comisaria.Por otro lado, ha recordado que hace ocho años la Alhambra de Granada "recorría el importante viaje que hizo el artista en 1910 en Andalucía, deseoso de renovar su arte a través de influencias, lo que hará durante toda su vida". En este punto, Verdier ha dicho que "es un hombre inscrito en territorios múltiples".La comisaria ha incidido en que el artista "tiene esa capacidad de tener esa curiosidad extrema de cara a ese léxico único, de formas, de colores que va a desarrollar toda su vida", de ahí el nombre de la muestra.POMPIDOU MÁLAGA "NOS ENCANTA" PARA TRAER A MATISSEPor otro lado, Lasvignes, que se ha declarado "fiel" al Centre Pompidou de Málaga, ha explicado que se ha elegido a Matisse "por circunstancias de tiempo y de lugar". Ha recordado que es el 150 aniversario del nacimiento de Matisse y ha añadido que se organizarán muchas muestras, incluida, la del Pompidou de Paris a comienzos de 2020, pero "comenzamos en Málaga, siendo la primera del conjunto que tendrán lugar".Ha afirmado, en este sentido, que han escogido para realizar la muestra Málaga porque, en primer lugar, "nos encanta" la ciudad y "este espacio, que no es inmenso pero sí muy bello". "Nos encanta llevar a cabo estas experiencias y cómo presentar a Matisse desde una selección de obras que no son muy numerosas pero que dan un sentido particular", ha agregado.También ha añadido que le gustaría que la muestra que se ha presentado este miércoles "tuviera un efecto doble, siendo el primero, el mostrar una visión histórica del diálogo del arte y salir de esos casilleros en los que vemos a Picasso a Matisse", mientras que, en segundo lugar, estaría el que la muestra produjera "una gran satisfacción estética porque Matisse es eso"."Me gustaría que esta exposición de Matisse sea la más visitada del Centre Pompidou Málaga hasta hoy, que bata récord, como la de Miró al comienzo del centro", ha dicho, pero ha dejado claro que "no es comparar y no es un concurso, ni mucho menos, sino que sería bello comprobar que estas dos tendencias tan distintas del arte moderno y contemporáneo pueden llegar a un público muy amplio".Por último, para el director del Centre Pompidou Málaga, José María de Luna es "un aldabonazo y golpe de autoridad del Pompidou", siendo ésta una de las muestras más importantes de Matisse en el país. Por ello, ha valorado la muestra y ha incidido en que "el esfuerzo" que está haciendo la ciudad por tener este centro, que va a cumplir en días cuatro años, "ha merecido la pena".--EUROPA PRESS--