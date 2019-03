Juan Marín (segundo por la derecha), en la presentación de la oferta d

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado este lunes que el próximo viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, acudirá a un espectáculo de la Real Escuela de Arte Ecuestre en su sede, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y ha subrayado que en Ciudadanos (Cs) --partido al que pertenece y que lidera en Andalucía-- tienen un "respeto absoluto" por el "derecho a la huelga", pero "no solemos acudir a manifestaciones".Así lo ha apuntado Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Málaga y a propósito de la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo.El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía ha desvelado que va a asistir ese día a un espectáculo de la Real Escuela de Arte Ecuestre "con todas las mujeres que quieran asistir a ese evento", y en esa línea ha defendido que "no hay mejor manera de celebrar el Día de la Mujer que con las mujeres, acompañándolas y teniendo la oportunidad de ver un espectáculo tan bello como es el arte de Andalucía a caballo".De igual modo, ha apuntado que pertenece "a un partido liberal" que tiene "una posición muy clara" y un "respeto absoluto a todo el mundo", empezando por el respeto "al derecho a la huelga". "Entendemos que cualquier persona, y cualquier mujer en este caso, que quiera pueda tener derecho a declararse en huelga a ese día, pero nosotros no solemos acudir a manifestaciones".En vez de eso, según ha agregado, "intentamos poner medidas para que la igualdad efectiva se lleve a cabo y seguimos trabajando". Ha aclarado que "eso no significa que no estemos presentes en muchos actos", si bien lo que van a intentar es "trabajar para que esa brecha salarial y discriminación que existe se consiga cada vez más ir eliminando". En ese sentido, ha aseverado que "el día 8, como Día de la Mujer, tiene todo el sentido del mundo".--EUROPA PRESS--