El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín ha subrayado que hay "mucho trabajo por delante" en el turismo en la comunidad autónoma para seguir mejorando las cifras turísticas y el destino y ha incidido en la importancia de la colaboración entre la iniciativa pública y privada.En su primera visita a la Empresa Pública del Turismo y el Deporte andaluz en Málaga, se ha dirigido a los trabajadores, a los que ha trasladado su colaboración y ha agradecido su trabajo, reiterando la importancia que tiene la industria del turismo para la región y en que se dará continuidad a los programas ya previstos, algunos inmediatos como patrocinios o la asistencia a ferias, como la próxima ITB de Berlín, a la que Andalucía acudirá como siempre.Marín ha confirmado durante su intervención ante los trabajadores que Manuel Muñoz, actual gerente de Turismo Andaluz, será nombrado este martes en el Consejo de Gobierno secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía."Esta empresa pública ubicada en Málaga, donde seguirá, ha venido desarrollando un trabajo fundamental y era de recibo agradecer a los trabajadores el esfuerzo que han venido haciendo", ha indicado el consejero, quien ha emplazado a los empleados a seguir haciendo su trabajo igual "o si puede ser aún mejor de lo que ya" se está realizando."Este consejero no viene con ocurrencias, prefiero sentarme, ver las opiniones y luego tomar las que tengamos que tomar pero desde la coherencia y la colaboración, no desde las ocurrencias", ha sostenido el titular andaluz de Turismo.Marín ha recordado que en la pasada edición de Fitur, en Madrid, recién llegado al cargo de consejero, mantuvo una reunión con los representantes de todos los sectores turísticos como hosteleros, hoteleros, agencias de viajes, turoperadores y sindicatos, a los que trasladó que se convocará la Mesa del Turismo y el objetivo de dar luz verde al Plan de Acción para 2019, que tiene un borrador no aprobado "y que es voluntad poner en marcha".Ha resaltado que los profesionales de la iniciativa pública y privada deben ir de la mano para "hacer de Andalucía un punto de referencia a nivel turístico mundial, capaz de competir con cualquier destino del mundo".El vicepresidente andaluz ha abogado por "implementar los recursos" para que Andalucía esté más visible aún y ha reiterado que hay "mucho trabajo por delante". "Esperamos que lo antes posible todo se normalice y podamos seguir trabajando con normalidad para que el turismo funcione todo lo bien que hasta ahora y si se puede, mejor".También ha agradecido al exconsejero Francisco Javier Fernández el trabajo desarrollado al frente de la Consejería así como la colaboración del actual consejero delegado, el socialista Cristóbal Fernández, "quien está ayudando hasta que se produzca el relevo".Además, tras la salida de Muñoz ha recordado que habrá que nombrar a un gerente de esta empresa pública, que de momento seguirá gestionando turismo y deporte aunque este último departamento esté en manos del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.--EUROPA PRESS--