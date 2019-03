Marín apuesta por mejorar la regulación y la inspección de viviendas turísticas

Cádiz.- Marín avanza que habrá nuevas sedes judiciales en el Campo de

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha apostado por "seguir trabajando en esa línea para mejorar la regulación e inspección" de los apartamentos turísticos "que están proliferando no solo en Andalucía sino a nivel nacional", incidiendo en la necesidad de una normativa estatal.En declaraciones a los periodistas en Málaga, tras la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Marín ha indicado que "nos hace falta un mayor control", aunque ha considerado que "hay más normalidad de lo que parece".Así, ha apostado por más información sobre esta oferta porque "los datos que barajamos en las estadísticas y para poder atender las necesidades de los clientes son en cierta manera sesgados porque no tenemos los de este tipo de establecimientos".En este sentido, ha considerado que tenerlo "sería muy interesante porque a lo mejor nos sorprenderíamos y no estamos perdiendo esa cuota de mercado que algunas veces parece que perdemos especialmente en turismo extranjero".Ha incidido en que "la situación es muy simple, estamos hablando de regulación y de inspección", correspondiendo una parte de esta última a la Inspección de Trabajo que "no es competencia exclusiva de la Consejería de Turismo".Para el consejero, "de momento parece que esa alarma que algunos pretenden dar a conocer no se está produciendo dentro del sector", aunque ha considerado que "es cierto que tenemos que mejorar" en la regulación para "intentar adaptarla a las nuevas circunstancias", expresando que hay ciudades como pasa en Málaga y Sevilla "que tienen ciertas dificultades porque hay muchas viviendas en esta situación dentro del casco urbano y pueden producir molestias a los vecinos".Ha incidido en que ha habido varias reuniones con el sector y también con representantes sindicales y organizaciones de consumidores, por lo que ha señalado que la comunicación "está siendo muy directa con todos los representantes del sector".Ha recordado que en la conferencia sectorial pidió que hubiera una regulación a nivel nacional para que no ocurra que "cuando vengan turistas se encuentran en unas condiciones a la hora de reservar estos establecimientos en Andalucía y en Cataluña o Madrid haya otras", porque en su opinión con esto "estamos confundiendo sobre todo al turismo internacional que está utilizando mucho este tipo de establecimientos".BREXITCuestionado por el 'brexit', el consejero ha indicado que "todos estamos un poco preocupados" por este proceso de salida del Reino Unido, que ha decidido una nueva prórroga; apuntando que la Unión Europea (UE) "se ha pronunciado muy claramente, decidir si salen o se quedan"."La preocupación existe pero tenemos que esperar a ver qué decide la UE, si concede esa prórroga y si Reino Unido toma una decisión definitiva porque esto crea incertidumbre que no es buena para los mercados ni para el turismo", ha manifestado el consejero al respecto.Ha recordado que el Gobierno andaluz ya se ha creado una comisión especifica donde hay varias consejerías trabajando "para ver la consecuencias de un 'brexit' duro que es el que se preveía no solo por los intereses de los residentes sino también los intereses comerciales y asistenciales de las personas que puedan venir"."Estamos trabajando porque nuestra economía puede resentirse", ha admitido Marín, quien ha aludido a "facilitar que los visados sigan siendo rápidos" y a la preocupación que supone "la conectividad aérea".--EUROPA PRESS--