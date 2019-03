Marbella y Junta establecen un calendario de reuniones para desbloquear ampliación del Hospital Costa del Sol

Málaga.- Marbella y Junta establecen un calendario de reuniones para d

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha mantenido este lunes una reunión con el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en la que ambas instituciones han establecido un calendario de reuniones para el desbloqueo de la ampliación del Hospital Costa del Sol y la construcción de un nuevo centro de salud.La regidora ha destacado "la voluntad existente por ambas partes para ofrecer la asistencia sanitaria que merecen los ciudadanos y que en estos momentos no se puede prestar a causa de la masificación de los centros sanitarios y la paralización de las obras del hospital".En este segundo caso, Muñoz ha anunciado que a finales de este mes de marzo tendrá lugar una reunión en Marbella con el director del Servicio Andaluz de Empleo (SAS), donde se abordará "toda la planificación y todos los estudios realizados de cómo está esa concesión; cuánto dinero hay que pagarle a la empresa concesionaria; cómo se puede rescatar dicha concesión y cómo se puede reanudar la obra".Asimismo, la alcaldesa ha asegurado que "la voluntad es que se ponga en marcha de manera inmediata, que la cantidad económica que hace falta pueda estar recogida en los presupuestos de este año y que la consignación que hay que hacer, en este caso ante el juzgado, se realice a la mayor brevedad posible".En este punto, Muñoz, que ha mostrado su satisfacción ante la respuesta obtenida en su encuentro en la Consejería de Salud, ha expresado su deseo de que "podamos decirles a los ciudadanos que se retomen ya las obras de ampliación del hospital con seriedad y no como se ha venido haciendo anteriormente, con el PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía".Por otro lado, en relación con la construcción del nuevo centro de Salud, la regidora ha subrayado que para el Ayuntamiento es "absolutamente imprescindible hacerlo también en el menor tiempo".Asimismo, la alcaldesa le ha trasladado al consejero de salud la petición de que se incluya la vacuna polivalente para la meningitis en el calendario vacunal y le ha hecho entrega, además, de una carta de los padres de la joven marbellí Sarah Almagro. "Es una petición que desde Marbella ya le hicimos al ministerio y a la Junta", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado la "buena recepción" que ha mostrado el consejero.Por otro lado, Muñoz ha mantenido también durante la jornada de este lunes una reunión con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en la que le ha solicitado el desbloqueo del antiguo inmueble de la delegación de Urbanismo, ubicado en la avenida Ricardo Soriano."Nuestra intención es que se destine a un centro de salud, tal y como se acordó en el Pleno del Ayuntamiento, para mejorar la calidad asistencial de los vecinos que viven en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo, descongestionar los centros de Leganitos y Las Albarizas", ha explicado Muñoz.Por último, ha destacado que durante el encuentro el titular de esta cartera le ha mantenido su intención de mantener estas instalaciones como equipamiento público y no subastarlas como pretendía el anterior Ejecutivo socialista.--EUROPA PRESS--