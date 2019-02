Málaga, protagonista en publicaciones y blogs de Reino Unido, Irlanda y Argentina con viajes de prensa

Centre Pompidou Málaga Cubo

La ciudad de Málaga es protagonista en publicaciones y blogs de Reino Unido, Irlanda y Argentina gracias a los viajes de familiarización de prensa desarrollados durante el mes de enero en la capital.La concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, María del Mar Martín Rojo, ha explicado que estos viajes son una herramienta "estratégica" para que periodistas especializados y creadores de opinión "puedan conocer in situ la transformación de la ciudad y experimentar la calidad de su oferta turística para darla a conocer al público potencial".De esta manera, el pasado mes el periodista británico Anwer Bati, que ha trabajado para medios como la revista Time y los diarios The Times, The Sunday Times y The Daily Telegraph, visitó Málaga entre el 19 y el 22 de enero. Así, la ciudad protagonizará un reportaje para 'Country & Town House' acerca del proceso de desarrollo de la ciudad que la ha convertido en un destino urbano preferente.Esta publicación es una revista premium londinense con una audiencia que alcanza los 200.000 lectores mensuales en papel y más de 220.000 usuarios únicos al mes en su edición digital. Está dedicada al lujo, incluyendo los viajes y la gastronomía.Durante su estancia, Bati visitó algunos de los monumentos emblemáticos de la ciudad como la Alcazaba y la Catedral; ha conocido las colecciones del Museo Picasso, el Centre Pompidou, el Museo Carmen Thyssen y el Automovilístico y de la Moda; además de probar productos destacados de la gastronomía malagueña.Málaga recibió en 2018 un total de 125.286 turistas hoteleros británicos, un 5,04 por ciento más que en 2017. Los británicos, que repitieron como principal mercado internacional, representaron el pasado año el 9,15 por ciento del total de visitantes de la ciudad.Al tiempo que el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad regresaba de participar en la Holiday World Show de Dublín, la principal feria turística de Irlanda celebrada del 25 al 27 de enero, el periodista irlandés Thomas George Keegan del diario Northern Standard viajó a la capital malagueña para conocer su oferta como destino urbano.Los hoteles de Málaga alojaron en 2018 a 18.954 turistas irlandeses, un 14,28 por ciento más que en 2017. Como manifestó recientemente Martín Rojo, el irlandés es "un mercado emisor importante y consolidado para el destino Málaga ciudad que ha tenido un fuerte crecimiento durante los últimos años". Este mercado generó 43.065 pernoctaciones en hoteles de la ciudad, un 13,72 por ciento más que en 2017. La estancia media fue de 2,27 noches, la segunda más alta del mercado extranjero, tan solo por detrás de Bélgica.Además, el bloguero argentino Jorge Luis Cotarello de 'Info Viajera' recorrió los lugares más representativos de la ciudad y su oferta monumental el pasado 27 de enero con una visita guiada. La publicación es un blog de viajes en español con 650.000 visitas únicas mensuales y un destacado número de seguidores en redes sociales.Argentina forma parte de los mercados lejanos estratégicos en los que Málaga trabaja para consolidar su posición bajo la alianza turística Andalusian Soul, compuesta por las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Una de las principales acciones de promoción que acometió la marca en 2018 fue la participación, por segunda vez consecutiva, en la Feria Internacional de Turismo (FIT) celebrada en Buenos Aires.Fruto de estos esfuerzos, en 2018 la capital recibió a un total de 9.170 viajeros hoteleros argentinos, un 2,52% más que en 2017. Argentina se sitúa, así, como el tercer mercado lejano más importante en número de pernoctaciones tras Estados Unidos y Canadá.--EUROPA PRESS--