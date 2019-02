Remedios Ramos y Eduardo Zorrilla

El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha asegurado este martes que la "era del alcalde, Francisco De la Torre, está acabando" y cree "necesario un cambio de rumbo en la ciudad, que será inevitable en el mes de mayo". Además, ha afirmado que la coalición está "dispuesta" a proponer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento que suscriban una moción de censura contra el regidor.Zorrilla, junto con la edil de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, han valorado "la crisis" municipal, que han calificado como "una auténtica descomposición del gobierno municipal" cuyo alcalde "es incapaz de liderar y cohesionar".Así, han fundamentado estas afirmaciones en elementos como la "huida, de momento, de tres concejales hacia la Junta en busca de un lugar más seguro, la imputación de los delegados Porras y Pomares o la parálisis de la ciudad, con proyectos bloqueados y una Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que es un desastre y donde se ha diseñado el urbanismo a la carta para hacer caja y ni siquiera han cobrado".En este sentido, Zorrilla ha agregado que el principal organismo inversor del Ayuntamiento "no se ha dedicado a diseñar una ciudad amable, cohesionada, estable" y ha llegado a una situación "en la que el gerente y los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras están imputados".Todo ello, ha continuado, mientras el alcalde "se empecina en defenderlos". "No entendemos por qué los mantiene en sus cargos a no ser que tenga algo también que ocultar o temer de las posibles declaraciones de éstos".Zorrilla ha recordado que otros concejales del PP con los que De la Torre "no tuvo tanta contemplación, con ceses y ninguno fue incluidos en las listas municipales, mientras que ahora no lo descarta".Por ello, la coalición de izquierdas va a promover la celebración de un consejo extraordinario de la GMU para tratar "esta gravísima situación y exigir las responsabilidades políticas a gestores y responsables"Asimismo, Zorrilla espera que el pleno solicitado por los partidos de la oposición, salvo Ciudadanos, "sirva para depurar definitivamente estas responsabilidades políticas".Por último, ha asegurado que si el alcalde "se niega a cesarlos, pedirán su dimisión". "Si De la Torre no se va, este grupo se verá obligado a proponer una moción de censura, que es la vía legal que está en manos de la oposición para poner fin a esta situación de caos", ha concluido.PODEMOSPor otro lado, también la portavoz de Política Municipal y candidata a la alcaldía de Podemos Málaga, Paqui Macías, ha considerado que "tanto la actitud del alcalde ante la imputación de sus concejales como la crisis con Ciudadanos demuestran que el proyecto del Partido Popular está agotado y que las derechas están más preocupadas en los sillones que en los problemas de los malagueños".Así, han afirmado que desde Podemos Málaga se apoyaría una moción de censura, mediante el voto favorable del concejal no adscrito Juan José Espinosa.No obstante, ha incidido en que sería así "siempre que se realice en términos constructivos y acompañada del compromiso de aprobar unos Presupuestos Municipales de 2019 con una clara orientación social y que incluya medidas como una política de fomento del alquiler, el refuerzo de los servicios sociales, la creación de escuelas infantiles municipales o un plan de inversiones para mejorar los equipamientos y la calidad de vida de los barrios".--EUROPA PRESS--