Ramos y Zorrilla de IU Málaga para la Gente

Los concejales de IU-Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos han vuelto a pedir este lunes que "se agilice" la municipalización del servicio de la limpieza de Málaga y ante "el bloqueo" han solicitado una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, y la convocatoria del consejo de administración.El portavoz de la coalición de izquierdas ha hecho hincapié en que esta petición de municipalización "es una demanda histórica de Izquierda Unida", recordando que han sido varias las mociones presentadas por los distintos grupos municipales que ha tenido dicha organización, "demostrando siempre que la gestión municipal es más eficiente, pues ahorraría entre nueve y 12 millones de euros".Zorrilla ha incidido en que ese dinero "podría dedicarse a más medios técnicos y humanos, repercutiendo en una Málaga más limpia con una gestión más transparente y participativa por parte de la ciudadanía".También ha señalado que "si bien parecía que el alcalde ya se había convencido de estas evidencias, se está mostrando tanto él como la concejala Teresa Porras, recientemente denunciada por la Fiscalía, incapaces de gestionar bien este asunto y de negociar con una plantilla que se siente chantajeada pues se les insta a renunciar a unos derechos que les han otorgado los tribunales".En este punto, el portavoz de IU Málaga para la Gente ha subrayado que se ha traspasado el plazo que "el propio alcalde se dio para iniciar el expediente de la municipalización, que se encuentra concluido por la comisión técnica y entregado al alcalde hace dos semanas, tan solo a la espera de la decisión del alcalde de trasladarlo a la junta de gobierno".No obstante, el alcalde de Málaga ha anunciado este lunes que se da hasta mediados de febrero, el día 15, para que la plantilla decida si acepta o no la propuesta del equipo de gobierno.Por otro lado, Zorrilla ha apuntado que desde su grupo "siempre se han mostrado dispuestos a tender la mano al alcalde para colaborar en la municipalización de este servicio".Así, este lunes han presentado un escrito solicitándole una reunión para tratar y colaborar en dicha municipalización, así como también solicita que se convoque el Consejo de Administración "ante la opacidad y la falta de información sobre la situación de la empresa en situación de prórroga desde hace más de un año".Por su parte, la concejala y viceportavoz del IU Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que es consejera de dicho consejo de administración, ha intervenido pidiendo que se convoque el consejo y recordando que "en octubre de 2018 ya se presentó y se aprobó por unanimidad una moción en la que se pedía que dicha reunión se hiciese efectiva, algo que aún no se ha realizado".Ramos ha insistido en el hecho de que desde abril de 2017 Limasa se encuentra en prórroga mientras que la parte privada sigue "poniendo la mano y cobrando por no hacer absolutamente nada".Así, también ha instado al alcalde a convocar dicho consejo de administración para que la municipalización "se realice con transparencia, con una partida presupuestaria para la misma, algo que aún desconoce la oposición pues no se conocen los presupuestos".Ramos ha explicado que la solicitud de reunión con el alcalde y de convocatoria de consejo de administración de Limasa se realiza "porque es una cuestión de urgencia, ya que desde 2015, sólo ha habido dos reuniones de dicho Consejo, lo cual es del todo incomprensible y contraproducente para un buen funcionamiento del mismo".Por último, Ramos ha señalado que "el obstáculo a la municipalización puede deberse a que, si bien no queremos ser malpensados, todo indica que lo que se quiere es esperar otros vientos más favorables y no llevar a cabo finalmente dicha municipalización".--EUROPA PRESS--