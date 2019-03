Málaga para la Gente rechaza la revisión del Plan Andaluz de la Bicicleta y exige a administraciones reanudación

Rechazo A La Revisión Del Plan Andaluz De La Bicicleta

Izquierda Unida Málaga para la Gente ha rechazado el anuncio de la Consejería de Fomento de revisar el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) firmado en su día entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital y del que queda aún más de 60 kilómetros por construir.Los concejales de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, han presentado este jueves una moción que defenderán el próximo martes en la Comisión de Urbanismo en la que exigen al Gobierno andaluz que dote presupuestariamente el plan para su desarrollo efectivo, mientras reclaman al Ayuntamiento que mejore la seguridad y comodidad de los carriles existentes.El portavoz del grupo municipal, Eduardo Zorrilla, ha dado a conocer un informe de la OCU que pone a Málaga "en la cola de España y Andalucía en cuanto a red de carriles bici y no sólo en lo que respecta al número de kilómetros, sino también a aspectos como conectividad, seguridad, entre otros".Para Zorrilla, esta situación es achacable al alcalde, Francisco de la Torre, y su partido, "que después de 24 años en el Ayuntamiento ha hecho muy poco". "De la Torre tiene un concepto de movilidad propio de siglo XX", ha criticado.De igual modo, Zorrilla ha responsabilizado a la Junta de Andalucía de esta situación, "ya que fue Izquierda Unida la que puso en marcha el plan, que quedó paralizado en cuanto el PSOE expulsó a este partido del cogobierno".En este punto, ha recordado que en Málaga hay actualmente 44 kilómetros, quedando 60 por hacer de aquel plan. Nueve pertenecen al Ayuntamiento y resto a la Junta. "Susana Díaz, expresidenta de la Junta, ha pasado completamente de los carriles bici hasta el punto de que circular en bicicleta por Málaga sigue siendo una proeza propia de espíritus valientes y arriesgados. Tenemos una red muy insegura, los trazados no se conectan entre sí", ha dicho.El colectivo Ruedas Redondas apoya esta moción y sus integrantes se muestran desencantados con la respuesta institucional a la movilidad. Uno de sus representantes, Alonso González ha recordado hoy que los ciclistas celebraron la firma de la PAB como lo más importante que ocurrió en Málaga en materia de bicicleta y ha lamentado que "desde que IU dejó la Junta la situación haya sido un constante intercambio de culpas entre Ayuntamiento y Junta".También ha destacado el hecho de que ahora que gobierna el mismo partido en ambas administraciones y que no deberían existir problemas, se anuncia una revisión del PAB, "que en Málaga, es sinónimo de paralizar".--EUROPA PRESS--