Málaga para la Gente pide que se modifique el PERI Monte Dorado para adaptarlo a necesidades de la barriada

Máalga para la Gente

El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha reclamado a la Gerencia Municipal de Urbanismo que realice al modificaciones oportunas del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Monte Dorado, antes de su aprobación definitiva, para adaptarlo a la capacidad económica de los vecinos y a las necesidades "reales" de la barriada, de forma que tenga un coste más asequible ya que el 50 por ciento de las obras tienen que financiarlas los residentes en esta barriada de Ciudad Jardín.Zorrilla, que ha realizado una visita a la barriada junto a la concejala Remedios Ramos y residentes de la zona, ha incidido en que estas modificaciones tiene que realizarse lo antes posible para no retrasar más la aprobación del PERI, que en la actualidad no cuenta con el consenso vecinal, puesto que de su posterior ejecución dependen múltiples mejoras sustanciales en la vida de los residentes y permitiría además el desarrollo y la consolidación de esta barriada con los mismos servicios que reciben el resto de barrios de Málaga."Es necesario para conseguir el consenso de los vecinos que se realice una disminución en sus costes para cada uno de los residentes, en torno a unas 100 familias", ha agregado.De igual modo, el portavoz de la coalición de izquierdas ha criticado "el abandono" de la barriada durante 30 años "en los que apenas ha recibido inversiones".Además, ha reclamado "una mejora sustancial de los servicios y dotaciones para equiparar esta zona con otro barrios de la ciudad, pero el equipo de PP no quiere gastar dinero en lugares periféricos alejados del centro porque no contribuyen a su modelo de ciudad escaparate"."Los vecinos de Monte Dorado llevan 30 años esperando un Plan de Ordenación urbanística que les permita que la legalidad forme parte de sus días. Sin embargo, ahora que esta posibilidad se encuentra más cerca que nunca se pretende hacer con unas cargas inasumibles para las familias", ha concluido.--EUROPA PRESS--