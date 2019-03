Málaga para la Gente pide información sobre la situación urbanística de la parcela entre calle Beatas y Álamos

Eduardo Zorrilla en rueda de prensa

El grupo municipal de IU Málaga para la Gente ha hecho un escrito solicitando información al alcalde, Francisco de la Torre, sobre la situación urbanística del solar entre las calles Beatas y Álamos que ocupaba el antiguo Teatro Lope de Vega.También preguntan sobre qué proyectos urbanísticos concretos están previstos realizar en esa parcela; y si está prevista o piensa el equipo de gobierno del PP realizar una modificación del planeamiento vigente en la misma.Málaga para la Gente ha recordado que tras décadas "de grave abandono, falta de mantenimiento y conservación" del inmueble del antiguo Teatro Lope de Vega por parte del grupo privado promotor inmobiliario, que es propietario del mismo; el edificio fue derribado en su totalidad tras ser declarada la ruina por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "sin que el equipo de gobierno actuara para evitar ese deterioro irreversible, convirtiéndose en un enorme solar, aunque todavía clasificado para un uso de equipamiento".Al respecto, han añadido que los propietarios del inmueble, que está ubicado en el número 5 de la calle Beatas y que también tiene fachada a la calle Álamos, iniciaron, al parecer, "una muy intensa negociación con el consistorio, con el objetivo de obtener unos fines lucrativos con la parcela resultante del derribo del Teatro Lope de Vega".Zorrilla ha lamentado que las negociaciones "no son conocidas al no ser estas públicas", pero, ha añadido que al parecer la intención de construir viviendas de régimen libre se topaba con el escollo de que el suelo estaba clasificado para un uso de equipamiento y requería por tanto, una modificación de elementos o convenio urbanístico para realizar una recalificación de estos terrenos y que se pudieran construir viviendas libres sin ninguna dificultad.Así, al parecer, la negociación "se estancó" al no haber acuerdo entre las partes e, incluso, se iniciaron actuaciones para la expropiación de la parcela que luego se abandonaron cuando se retomó nuevamente la negociación entre los propietarios privados y el consistorio.Según Málaga para la Gente la fórmula para salvar el escollo de la calificación como equipamiento, sería que se podrían construir los pisos siempre que estos fueran destinados a --residencia de estudiantes--, lo que con la declaración de utilidad pública permitiría a la promotora edificar las viviendas para estudiantes y explotarlas ellos mismos obteniendo beneficios lucrativos.En la solicitud de información, la coalición de izquierdas ha añadido que la gestión de los apartamentos será privada y su construcción depende de que se tramite una modificación del planeamiento vigente para que "eso sea posible sin vulnerar descaradamente la legalidad urbanística".Además, la intención de los promotores es poder construir al menos una planta sótano de aparcamientos bajo la residencia. No obstante, esto depende del resultado de los sondeos arqueológicos que se hagan en la zona, ya que quedan restos del antiguo Teatro Lope de Vega como partes de los sótanos y del suelo de la sala y el auditorio, además el trazado de la antigua muralla musulmana de la ciudad también atraviesa la parcela."Las negociaciones parece ser que están avanzadas y se redactó un proyecto para esta actuación, que se está modificando para adecuar algunos elementos a la legalidad urbanística, como el mantenimiento de la fachada de la calle Beatas y las protecciones de elementos arquitectónicos que perduran del antiguo teatro, entre otros", han explicado.Por ello, IU Málaga para la Gente también pide información sobre si tiene prevista o piensa el equipo de gobierno realizar una modificación del planeamiento vigente en la misma; y en qué han consistido las negociaciones entre los propietarios y el consistorio y cuáles han sido los resultados de esa negociación.De igual modo, quieren saber si existe ya un proyecto o estudio de detalle que se encuentren ya redactados; por qué se inició el expediente de expropiación y qué incidencias han existido y qué medidas se piensan adoptar para preservar la naturaleza de este inmueble como un equipamiento público.Por último, han preguntado sobre qué actuaciones se piensan realizar para poder preservar los elementos de interés histórico o arquitectónico y otros como la antigua muralla musulmana.--EUROPA PRESS--