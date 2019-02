Málaga para la Gente muestra su solidaridad con plantilla de Vodafone ante posibles despidos y rechaza el ERE

Málaga.- Málaga para la Gente muestra su solidaridad con la plantilla

El portavoz del grupo municipal de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha rechazado y exigido la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Vodafone "por ser injusto y no estar justificado". Además, ha instado a las instituciones "a que presionen a la empresa para que negocie unas condiciones que supongan el mantenimiento de los puestos de trabajo y la calidad del empleo".El Ayuntamiento de Málaga, ha señalado Zorrilla, "tiene una responsabilidad ética y moral, además tiene contratos firmados con esta multinacional, por lo que no puede permitir que se destruya y precarice el empleo en nuestra ciudad, a costa de una peor gestión de los servicios que esa compañía presta a la ciudadanía y al consistorio"."La defensa del empleo y los derechos sociales de la plantilla y familias deben ser una prioridad para el Ayuntamiento, máxime cuando, como en este caso, existen contratos municipales", ha subrayado.De igual modo, la coordinadora local y concejala de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha manifestado que "toda la plantilla de Vodafone y en particular las 70 personas amenazadas por un posible despido en Málaga, cuentan con la solidaridad y apoyo decidido de nuestra organización política"."Hemos participado y seguiremos participando en las movilizaciones de la plantilla y apoyando la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Vodafone en defensa de sus puestos de trabajo y condiciones laborales frente al ERE practicado por la desaprensiva empresa multinacional que no duda en amenazar la vida y tranquilidad de 1.200 familias españolas y 70 malagueñas, con un recorte de personal injustificado del 23 por ciento con el fin de degradar y precarizar los puestos de trabajos para aumentar cada vez, más y más, sus beneficios", ha dicho.Por ello, desde el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente han solicitado también el apoyo por parte del Ayuntamiento a los trabajadores y la intervención ante la empresa multinacional francesa en defensa de los puestos de trabajo en condiciones dignas.Por último, han recordado que el pleno municipal ha aprobado establecer cláusulas sociales en los contratos y "entendemos que no deben mantenerse por más tiempo en ayuntamientos e instituciones públicas contratos de servicios con empresas que no mantienen condiciones laborales y salariales dignas para con sus empleados y empleadas. Siendo este un instrumento para empoderar a las clases trabajadoras tan golpeadas y a su vez para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos".--EUROPA PRESS--