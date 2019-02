El grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente ha presentado una nueva iniciativa para "extremar" el control, la vigilancia, la inspección y en su caso sancionar de forma suficiente, "los incumplimientos" de la normativa vigente en materia de vía pública y respecto al exceso de ocupación de la vía pública por las terrazas de los establecimientos hosteleros.La moción, que se debatirá el miércoles en la comisión de Economía, propone también otras medidas encaminadas "a solucionar el conflicto que está provocando el incumplimiento de la normativa y la falta de control de la Administración".El portavoz de este grupo municipal, Eduardo Zorrilla, ha afirmado que en la ciudad, y especialmente en el centro, "se está produciendo un aumento excesivo de negocios hoteleros" que "está provocando que existan zonas en los que la proliferación de sillas y mesas de los bares y restaurantes llegan a dificultar e impedir el tránsito de los viandantes por la calle".En este punto, Zorrilla ha mostrado el apoyo de la coalición a las demandas vecinales que reclaman la recuperación de espacios públicos para la gente frente al enorme número de calles y plazas que están completamente ocupadas por las terrazas."Tras la comparecencia de la concejala de Comercio y Vía Pública el pasado mes de enero, conocimos que la mayoría de las denuncias que se realizan sobre el exceso de ocupación de vía pública no se tramitan o se archivan sin que las mismas acaben en expediente sancionador y sólo se cobran esas sanciones en muy pocos casos", ha recordado.Así, ha explicado que durante el pasado año, la Policía Local levantó 140 actas por vulneración de la normativa municipal por exceso de ocupación de la vía pública de las sillas y mesas de las terrazas. Pero sólo se abrieron 24 expediente y únicamente se pagaron siete de las multas."Nuestro grupo municipal, al igual que los vecinos, cree que si no se sancionan los incumplimientos y vulneraciones de la ordenanza de vía pública, se genera indefensión de ciudadana y sensación de impunidad de los infractores, a los cuales les sale muy rentable vulnerar la legalidad, ya que un exceso ilegal de sillas y mesas reporta grandes beneficios y no tienen que pagar multas o en el caso improbable de que tenga que hacerlo, el importe es de pequeña cuantía, con lo cual la ordenanzas se convierte en papel mojado y no sirve", ha lamentado Zorrilla.Por otro lado, ha aludido a que el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) concluyó que el 92 por ciento de los bares del centro incumplen la normativa de vía pública y que más de la mitad no reserva el espacio peatonal al que obliga la legislación.También, ha dicho, existe una sentencia de Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ha estimado el recurso de la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche y ha anulado los artículos 63 y 65 de la ordenanza local reguladora del ejercicio de actividades económicas de 2013, que permitía la instalación de terrazas interiores, es decir, pegadas a las fachadas de los edificios; "algo que también ocurre en Málaga".En su moción , los concejales de IU piden al equipo de gobierno del PP la realización de un informe técnico por parte del Área de Comercio y por parte de la Secretaria General y Asesoría Jurídica respecto a dicha sentencia.También reclaman un informe técnico sobre la situación de las denuncias recibidas por exceso de ocupación de la vía pública y vulneraciones de la ordenanza, por qué las mismas no se tramitan como expedientes sancionadores, se archivan o prescriben y si se debe a las citadas trabas burocráticas y extensión del procedimiento.Por último, solicitan que el equipo de gobierno consensúe con los vecinos y vecinas del centro y los colectivos implicados, las medidas oportunas para solucionar el problema del exceso de ocupación de la vía pública y no para perpetuar el uso desmedido de las calles y plazas por parte de los empresarios hosteleros del centro.JORNADAPor otro lado, han recordado que este será uno de los asuntos sobre los que se hablará en la tarde de este lunes durante el encuentro vecinal y mesa redonda 'Los problemas del Centro Histórico ¿Parque Temático de la ciudad escaparate?'.Este acto está organizado por Izquierda Unida-Málaga para la Gente y cuenta con la colaboración y participación de urbanistas, así como de representantes de asociaciones vecinales de la zona.--EUROPA PRESS--