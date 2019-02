Málaga para la Gente exige a PP explicaciones sobre la relación de Fernando Francés con el Ayuntamiento

Exigen Al Alcalde Explicaciones Sobre La Relación De Francés Con El Ay

IU Málaga para la Gente exigirá al equipo de gobierno del PP explicaciones sobre la situación en la que queda el concurso para conceder la gestión del Centro de Arte Contemporáneo y la relación que hay entre esto y su hasta ahora director, Fernando Francés.EL portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y la viceportavoz, Remedios Ramos, han criticado este jueves en rueda de prensa "el silencio" que mantiene el alcalde, Francisco de la Torre, y su equipo municipal tras el nombramiento de Francés como secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía.Por el contrario, han añadido, "éste ha venido ofreciendo declaraciones a los diferentes medios de comunicación, entrando en contradicciones, ya que unas veces dice que está totalmente desvinculado del CAC y de la empresa que opta a su gestión y, en otras ocasiones, habla en primera persona cuando se refiere al futuro del centro".El portavoz de Málaga para la Gente ha añadido que quieren "conocer todos los pormenores, entre otras cosas, ante la posibilidad de que se esté incumpliendo la Ley de Contratos Públicos".Así, ha recordado que Fernando Francés "es un empresario que llegó de Cantabria hace once años, después de que le derogaran allí un contrato público por incumplimientos". Desde entonces, ha continuado Zorrilla, "gestiona un contrato de los más caros del Ayuntamiento, que supone más de tres millones de euros anuales, en una gestión irregular y opaca".De igual modo, Zorrilla ha añadido que Francés "ha confundido su función de director de un centro público con sus intereses privados". "Ha manejado todo a su antojo, contratando empresas de su titularidad y aumentando el patrimonio", ha agregado.IU Málaga para la Gente entiende que con estos antecedentes "no es el más idóneo para ocupar el cargo que le ha otorgado el PP, puesto, que además, está inmerso en un juicio como investigado por presunto delito contra el patrimonio público".En esta línea, la concejala Remedios Ramos ha hecho un paralelismo y ha señalado que "nombrar a Fernando Francés para un cargo de Cultura es como designar a la diputada de Vox Ana Gil encargada de la comisión de la Memoria Histórica".En este sentido, IU ha dicho tener "dudas" sobre la total desvinculación con el Ayuntamiento del mencionado empresario, "ya que podría usar un presunto testaferro para continuar cerca de la gestión de un centro que le ha reportado tantas satisfacciones".Ramos ha destacado que "participa en todos los consejos de administración de museos y centros pictóricos y en todos ellos se da cuenta pormenorizada, mientras que en el caso del CAC, nunca se ha convocado"."Además, tiene el triste honor de ser uno de los centros más opacos de España, como lo ha calificado el Instituto Español de Centros de Arte Contemporáneos", han dicho.Zorrilla y Ramos han afirmado que el PP "se ha desentendido siempre de las acciones de Fernando Francés cuando traen problemas, escudándose en que no se hacen responsables de las acciones de un empresario privado". Sin embargo, han dicho, "ahora no dudan en nombrarlo para un cargo de la Junta de Andalucía".