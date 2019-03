Málaga.- Málaga para la Gente critica el "saqueo" a las arcas públicas

IU-Málaga para la Gente ha criticado este lunes "el saqueo" a las arcas públicas con la prórroga de la empresa de limpieza Limasa y la "paralización" de la municipalización de la misma.El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha dicho que "el mejor ejemplo de la parálisis" de la ciudad, "de la incapacidad del alcalde, Francisco de la Torre, para resolver los asuntos importantes de Málaga y del fin de ciclo del Partido Popular" es Limasa.Zorrilla ha criticado que se ha conocido que el coste de cubrir el déficit de Limasa ha sido de 115 millones de euros desde 2005, "pero mucho peor ha sido la prórroga de dicho contrato firmada en 2017, ya que en tan sólo dos años, se han gastado 25,7 millones de euros de las arcas públicas para cubrir dicho déficit"."Esto evidencia que el problema de Limasa no son sus trabajadores, sino un contrato que asegura sí o sí grandes beneficios para la parte privada de la empresa de limpieza de la ciudad, constituida por tres grandes empresas que aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del Partido Popular, independientemente de si se gestiona bien o se gestiona mal", ha dicho Zorrilla.Es más, ha indicado que el informe del interventor del año 2017 "se muestra contrario" a que se pague un dos por ciento de los beneficios a la parte privada, "en primer lugar porque rompe con el principio de riesgo y ventura, pero también porque el Ayuntamiento no tiene porqué soportar una posible gestión ineficiente de la empresa", ha agregado Zorrilla, al tiempo que ha añadido que "el único responsable de todo esto es el alcalde Francisco de la Torre".Para IU Málaga para la Gente, la actitud del alcalde "al hacer caso omiso" del acuerdo plenario en el que se le conminaba a cesar de sus funciones a la edil Teresa Porras "lo que hace es confirmar a una concejala que en lugar de solucionar los problemas de Limasa, llevándola a la municipalización, lo que ha hecho es incendiar a una plantilla en sus visitas por los cuartelillos, manteniendo una actitud impropia de una representante público".Por ello, desde IU-MPG, ha explicado Zorrilla, "hemos pedido la comparecencia de esta concejala para la próxima Comisión de Sostenibilidad Medioambiental".Por su parte, la viceportavoz de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha señalado como consejera de Limasa que se encuentra "estupefacta" ante la convocatoria del Consejo de Administración de Limasa, ya que esta convocatoria se ha realizado junto a los de Canal Málaga, Teatro Cervantes y Festival de Cine, lo que a su juicio se debe a que se convoca "para que se les aprueben las cuentas y no para rendir cuentas".Ramos ha insistido en que desde su grupo municipal llevan dos años solicitando la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario "en el que se aborde lo que nos va a costar la prórroga, la municipalización de Limasa"."Que nos convoquen como a una empresa normal es algo que resulta poco ético si tenemos en cuenta que en estos dos años se han perdido 25,7 millones de euros", ha agregado.En este punto, la edil ha anunciado que votarán en contra de aprobar las cuentas de Limasa "ya que son un saqueo". Para Ramos, lo que procede "es que se rindan cuentas por parte de Teresa Porras al respecto de su actuación recorriendo los cuartelillos de los trabajadores, puenteando al Comité de Empresa y también sobre el retraso en la municipalización de la empresa".Por último, Ramos también ha comentado que preguntará en el Consejo de Administración de Limasa "qué es lo que hace la parte privada para tener ese contrato y para que se le aprueben estas cuentas que a juicio de nuestro grupo municipal son escandalosas y una auténtica tomadura de pelo".--EUROPA PRESS--