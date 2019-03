Málaga.- Málaga para la Gente acusa a De la Torre de "no apreciar a su

El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha lamentado la noticia del levantamiento de la paralización cautelar de la demolición del edificio de La Mundial y ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, y al PP "de no apreciar a su ciudad y su patrimonio"."Málaga es una ciudad que se aprecia muy poco y el equipo de gobierno no la aprecia nada, al igual que a su patrimonio", ha lamentado, criticando, de igual modo, que el alcalde y el PP "tienen a gala haber demolido 300 edificios históricos en los 24 años de gobierno municipal".Así, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha criticado que "mientras otras ciudades invierten en la rehabilitación de su patrimonio y lo cuidan como seña de identidad, de su cultura e historia, aquí nos gastamos decenas de millones de euros en el fiasco del museo de las gemas o en mantener museos franquicias".También Zorrilla ha recordado que el centro de la capital obtuvo la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC), entre otras cosas por tener uno de los conjuntos arquitectónicos del siglo XVIII mejor conservados de toda España."Hoy en día ha desaparecido la cuarta parte de los edificios de los siglos XVIII y XIX y a este ritmo vamos a perder harta la catalogación. Francisco de la Torre es el gran defensor de hacer rascacielos por doquier y le importa poco demoler edificios de la historia de la ciudad", ha advertido.De igual modo, ha recordado que la defensa del edificio de La Mundial ha sido un movimiento "transversal, que ha aunado a personas de distintas procedencias sociales, ideológicas y culturales". Es más, ha incidido en que "muchas de ellas son electores de los partidos responsables de su desaparición, PP y Ciudadanos, que no están conformen de esa decisión y ambas formaciones van a pagarlo en las urnas".Por último, Zorrilla ha destacado que La Mundial "es hoy un símbolo de la defensa del patrimonio histórico y arquitectónico malagueño", ha concluido.--EUROPA PRESS--