Málaga.- Málaga correrá por la libertad de prensa el 5 de mayo

El próximo domingo 5 de mayo tendrá lugar la IV Carrera de la Prensa, la única urbana a nivel nacional para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo. Tiene un recorrido por el centro de Málga de siete kilómetros y se espera superar el millar de participantes.Esta cita está avalada por los medios de comunicación de Málaga, que un año más se unirán para reivindicar una prensa libre en el mundo, tal y como ha dado a conocer este jueves el presidente de la Diputación, Francisco Salado.Ha estado acompañado por el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Rafael Salas; la concejala de Deporte de la capital, Elisa Pérez de Siles; el responsable de la Unidad de Deporte, Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente de Fundación Unicaja, Francisco Alonso, y el director gerente del Hospital Quirón Salud Málaga, Tomás Urda.El presidente ha destacado el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en la sociedad, así como la importancia de poner en marcha iniciativas que contribuyan a dar visibilidad al trabajo que realizan sus profesionales, no solo en la provincia de Málaga, sino en todo el mundo.Por ello, ha agradecido la iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga y ha recordado que, a través de la Fundación Madeca, la Diputación está elaborando el Observatorio de la Profesión Periodística de Málaga para tener una radiografía sobre la situación del sector en la provincia."Ya sabemos que corriendo no se aumenta la libertad de prensa", ha expresado Rafael Salas, "pero sí conseguimos que la gente visualice las profundas amenazas que afectan cada día a la libertad de prensa en el mundo en general y en nuestro mundo en particular". Este año España ha bajado del puesto 29 al 31 en el ranking mundial de países con más libertad de prensa."La libertad de prensa no es un asunto de los periodistas; es un asunto de los ciudadanos", ha afirmado Salas: "Si no hay libertad de prensa, la primera víctima es la ciudadanía".ITINERARIOEl recorrido de la prueba se mantiene en los siete kilómetros de la edición anterior con el fin de hacerla más accesible a los corredores amateurs --desde los 14 a los 80 años--. Al igual que en las ediciones previas, partirá del Paseo de Martiricos a las 10.00 horas hasta la calle Alcazabilla, donde se instalarán la meta, el pódium y puntos de recuperación, avituallamiento y reciclaje.El trayecto discurrirá íntegramente por el centro histórico de la ciudad y pasará por la sede de los periódicos malagueños de mayor tirada, además de por calles y plazas tan emblemáticas como calle Larios, las plazas de la Constitución, La Merced y La Victoria o calle Granada.Las inscripciones podrán realizarse desde este 14 de marzo al 2 de mayo de 2018 con un coste de seis euros para los primeros 300 participantes y de ocho euros para el resto. La recogida de dorsales, junto a la bolsa del corredor con la camiseta oficial y regalos de las empresas colaboradoras, será los días 3 y 4 de mayo en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía de Málaga, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.También puede realizarse por Internet hasta el 2 de mayo, a través de la web de la Asociación de la Prensa de Málaga (www.aprensamalaga.com) y de la empresa DorsalChip (www.dorsalchip.es), y en las ediciones digitales de los medios de comunicación colaboradores. También se podrán realizar de forma presencial, en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga, en calle Panaderos, 8, 1º, en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.Los organizadores prevén superar el millar de corredores, entre los que se espera la participación de los compañeros de los medios de comunicación, para los que existe una categoría específica en el medallero, además de las modalidades habituales en este tipo de eventos deportivos (Absoluta, Junior, Senior y Veterano).La jornada "festiva y reivindicativa" en que se ha convertido tras cuatro ediciones la Carrera de la Prensa ha logrado el respaldo de la sociedad malagueña y la colaboración y el apoyo de numerosos rostros conocidos del mundo de la comunicación, como Jesús Álvarez, Matías Prats, Mabel Mata, Elsa González, Sergio Martín y Olga Viza; del Deporte, como Míchel, Damián Quintero, Weligton, Carolina Marín, Camacho o Raúl Zambrana, y de la Cultura, como Alejandro Bayona, Forges, Pepe Viyuela o Salva Reina, entre otros.La cita de carácter popular organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga cuenta con la Diputación Provincial como patrocinador principal y con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de la Fundación Unicaja, El Corte Inglés y el Hospital Quirónsalud Málaga, este último como responsable de la cobertura sanitaria.La empresa Deporinter repite como organizadora técnica, y los humoristas gráficos Ídigoras y Pachi lo hacen como responsables de la imagen de la carrera plasmada en la camiseta oficial que se regalará a los primeros 1.000 inscritos. Esta carrera se suma a la campaña municipal 'Málaga, cómo te quiero!?', para el reciclaje de residuos y por el uso responsable de los espacios públicos urbanos.El espíritu del Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por las Naciones Unidas en 1993, estará muy presente en la prueba a través de la lectura del manifiesto por la Libertad de Prensa, que dará el pistoletazo de salida, con la presencia de autoridades y reconocidos profesionales del mundo de la comunicación y el deporte.--EUROPA PRESS--