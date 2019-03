Málaga Ahora, Málaga para la Gente y edil no adscrito apoyarán la posible moción de censura en la capital

Ayuntamiento de Málaga, Casona del Parque

Los grupos de Málaga Ahora y Málaga para la Gente en el Ayuntamiento y el concejal no adscrito Juan José Espinosa han afirmado que apoyarán una moción de censura tras anunciar el PSOE que inicia conversaciones con la oposición en el Ayuntamiento para presentarla.La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha asegurado que "es el camino que dijimos que había que seguir desde el mismo momento en que a instancias de la Fiscalía estaban imputados José Cardador, Teresa Porras y Francisco Pomares", por el caso de las "supuestas injerencias" en el caso de los expedientes urbanísticos, "más si tenemos en cuenta que la Comisión de Transparencia estableció que Francisco De la Torre, alcalde de Málaga, era conocedor de estos gravísimos hechos"Torralbo, además, ha dicho que "ahora Ciudadanos tiene que demostrar si su discurso sobre la regeneración y la transparencia tiene algo de fundamento, y por tanto apoya la moción, o es solo una pose electoral", ha concluido.Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que su grupo ya anunció, tras las responsabilidades políticas que pedían por los expedientes sin tramitar y las diligencias previas abiertas, "nuestra predisposición a apoyar una posible moción de censura al alcalde por respaldar a concejales que están siendo investigados por gravísimos delitos"."Creemos, por tanto, que razones existen para llevar adelante una moción de censura contra el alcalde por estos gravísimos hechos que no tiene la respuesta adecuada por su parte", ha afirmado, añadiendo que "los requisitos legales pudieran existir, aunque hay varias variables ahora mismo de concejales que han salido o están entrando y que dependerían de ellos; pero pueden existir 16 firmas necesarias".De igual modo, ha dicho sobre la virtualidad de una moción de censura al final del mandato que "evidentemente las elecciones municipales se van a celebrar sí o sí" y "estamos a algo más de dos meses de esa fecha", pero esta moción de censura "está justificada" aunque "sea lo que escenifica un pacto por la regeneración política y por la limpieza de la actividad política en la ciudad de Málaga".Por último, el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha agregado que "apoyaríamos una moción de censura que ponga el foco en resolver las necesidades más urgentes de la ciudad ante el inmovilismo del PP", ha concluido.--EUROPA PRESS--