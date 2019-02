Málaga acoge las jornadas andaluzas de transporte Apetam-Fedintra

Málaga.- Málaga acoge las jornadas andaluzas de transporte Apetam-Fedi

La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) y la Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) celebran las XVIII Jornadas de Apetam y las III Jornadas Andaluzas del Transporte Discrecional en Andalucía los próximos días 27 y 28 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).Asimismo, según han precisado desde la organización, se trata de un "momento clave" para el sector, por la publicación de la Directiva Europea 1073/2009 que propone una liberalización total del sistema de transporte terrestre de viajeros, y las posibles modificaciones que, a nivel nacional, se podrían producir en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que siempre ha promovido un sistema concesional mediante concursos y adjudicaciones públicas.En este sentido, han añadido que el sentir del sector y las diferentes patronales está dividido entre la postura de la liberalización y la de la concesión.Ambas fórmulas, han añadido, presentan propuestas "interesantes" para mantener y aumentar los niveles de calidad que se ofrecen al usuario. De momento, han indicado, "la Unión Europea no obliga a una modificación de la normativa nacional; defendiéndose incluso el sistema concesional español en instituciones comunitarias, aunque son muchos los actores que exigen un replanteamiento para mantener y aumentar la rentabilidad de muchas líneas, ofreciendo una movilidad universal a todos los ciudadanos y sosteniendo la carga de trabajo de muchas pymes que se verían afectadas por una liberalización total".España cuenta una red transportes de viajeros atendida por más de 1.400 concesiones --170 en Andalucía-- que sirven para conectar más de 8.000 municipios. Prácticamente no hay ningún núcleo de población con más de 50 habitantes que no sea atendido al menos por una línea interurbana de autobuses; "a unos precios, además, absolutamente asequibles para toda la ciudadanía".En este sentido, han agregado que se trata de unos precios que "son inferiores a los de la mayoría de países de la Unión Europea, llegando a una tarifa media actual en España de 0,066148 euros por viajero-kilómetro".Según los partidarios de la liberalización, un proceso que habría que regular y aplicar progresivamente, "la existencia de concursos para la adjudicación de servicios regulares interurbanos, en relación con los casi 2.000 que se prestan, es irrelevante o anecdótica --no más de un diez por ciento han sido objeto de concurso público--".NÚMERO DE VIAJEROS Y COSTES UNITARIOSPor otro lado, han añadido que los datos de número de viajeros "no son buenos, a nivel nacional, en lo que respecta al ejercicio 2018". En este sentido, han sostenido que con una pérdida del cuatro por ciento de usuarios con respecto a 2017, las políticas comerciales del tren para los desplazamientos de larga distancia, las propuestas de transporte colaborativo y las nuevas fórmulas para el transporte privado solicitado "han sido muy perjudiciales para el sector".Aún así, han dicho, "los profesionales se afanan en presentar flotas de mayor calidad y equipadas con las mejores tecnologías de confort y seguridad para seguir atrayendo a los usuarios".En este punto, han añadido que "la pérdida de clientes en las grandes rutas contrasta con la mejora de este transporte en el campo urbano (+1,5 por ciento) y el interurbano en cercanías y media distancia, donde crece un tres por ciento y un dos por ciento.El transporte público de viajeros por carretera, en líneas interurbanas y en las contrataciones discrecionales, "sigue siendo una herramienta fundamental para la movilidad de los ciudadanos, para la fluidez del tráfico en las ciudades y para la sostenibilidad medioambiental".Aún con estas variaciones a la baja, según el Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera de enero de 2019, basado en datos del INE, "se confirma que este modelo de transporte sigue siendo fundamental para el modo de vida de la sociedad española; llegando a la cifra de 4.416.000.000 viajeros en el panorama nacional, de los que 883.000.000 corresponden aproximadamente a Andalucía".También han explicado que donde sí se ha producido un desahogo importante para los empresarios ha sido en los costes unitarios por vehículo de 2018, en función del número de viajeros y kilómetros recorridos.EMPRESAS DEL SECTORPor otro lado, Málaga se consolida como la primera provincia de Andalucía en número de firmas especializadas en el transporte de viajeros por carretera. En el año 2018 el número de empresas en Málaga llega hasta las 172; mientras que en Andalucía alcanzan las 685; todo un factor a tener en cuenta tras varios procesos de fusiones, absorciones desapariciones con motivo de la crisis económica.Los vehículos autorizados ascienden a los 5.725, un 0,91 por ciento más que el año anterior que, junto a lo positivo del número de matriculaciones, dan buena muestra del afán de inversión para renovar la flota y mejorar los servicios, y de la importancia de los niveles de calidad que se quieren ofrecer a los usuarios. Los vehículos autorizados han aumentado en casi un nueve por ciento desde 2014.