Málaga acoge desde el domingo Connections Luxury, evento mundial de referencia en el segmento de lujo

Málaga y la Costa del Sol se preparan para la celebración de uno de los eventos referencia en el segmento lujo: Connections Luxury, que tendrá lugar desde este domingo, 17 de febrero, hasta el miércoles, día 20, en el Gran Hotel Miramar de la capital. Está organizado conjuntamente por Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de la ciudad y Turismo Andaluz.Esta acción conjunta, según ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, muestra "el firme compromiso del destino" para transformar la percepción que los visitantes tienen de la Costa del Sol. A su juicio, este tipo de acciones sitúan a Málaga "en el mapa como un destino turístico de lujo muy solicitado"."Estamos muy involucrados en impulsar el interés de la Costa del Sol entre los viajeros de lujo, ya que tenemos mucho que ofrecer en el destino. Es un orgullo asociarnos con la red líder de eventos Connections para mostrar lo mejor del destino en este evento", ha sostenido.El segmento de elite de la Costa del Sol mueve una media de 500.000 turistas anuales, con un gasto medio que supera los 600 euros diarios y cuenta con 21 establecimientos hoteleros de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo.Por su parte, la concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, Maria del Mar Martín Rojo, ha destacado la "extraordinaria conectividad, la calidad de las infraestructuras para albergar todo tipo de eventos y la oferta cultural y gastronómica complementaria", que "hacen de Málaga un destino preferente para la celebración de encuentros profesionales".Además, ha subrayado la importancia de este tipo de eventos, al dirigirse a turistas "con mayor capacidad de gasto, que contribuyen no solo a aportar empleo y riqueza, sino que nos posicionan como una un destino de prestigio". Ha recordado que el pasado año se celebraron cerca de 300 eventos, con más de 100.000 participantes y un impacto cercano a los 100 millones de euros.Los invitados a este acto se alojarán en la propia sede del evento: el Gran Hotel Miramar de Málaga, primer gran hotel de lujo construido en Málaga capital y que es también miembro de The Leading Hotels of the World.Connections Luxury es un evento que conecta a compradores internacionales con proveedores de viajes de elite líderes en el mundo y donde se reúnen unos 80 representantes con el objetivo de crear relaciones comerciales duraderas y discutir las tendencias y desafíos que se presentan ante el mercado.Además, durante estos encuentros, los participantes pueden disfrutar de inspiradoras charlas de líderes de la industria, artesanos y pioneros en el ámbito del lujo. Lanzado en 2014, con un primer evento en Hampshire (Reino Unido) Connections Luxury ya se ha celebrado en Abu Dhabi, Argentina, Brasil, China, Italia (Sicilia y Siena), Portugal y Tailandia, con socios y patrocinadores como ATTA, PATTA, Traveler Made, Amadeus y The Telegraph.--EUROPA PRESS--