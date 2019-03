Málaga.- 26 M.- Maíllo resalta la candidatura de Adelante Málaga frent

El coordinador general de IULV-CA y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha resaltado este sábado la confluencia Adelante Málaga --formada por IU, Podemos y colectivos sociales y vecinales-- frente al "modelo agotado" del alcalde, Francisco de la Torre, y del PP "que lleva desde el 95 y que no ha erradicado las desigualdades sociales" en la ciudad.Máillo ha presentado este sábado en la capital malagueña la confluencia junto a la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera; el candidato de Adelante Málaga a la Alcaldía de la capital, Eduardo Zorrilla y la número dos de la lista, Paqui Macías, que han atendido a los medios de comunicación.El líder de IU en Andalucía ha destacado que se inicia "uno de los mejores ejemplos que se han dado, un ejemplo de trabajo esforzado, arraigado al territorio, dialogante con todos los sectores sociales, con prioridades en hacer una ciudad", en un contexto en el que Adelante Andalucía ha presentado más de 200 candidaturas "por todo el territorio y donde más del 80 por ciento de las grandes ciudades andaluzas se incorporan a estos espacios de unidad".Máillo ha señalado que en la ciudad "hace falta que la organización más cercana esté gobernada por la gente más cercana al pueblo", algo que refleja Adelante Málaga, también en materia de pluralidad, diversidad y coherencia, que "es la de la gente creíble, la gente confiable", al tiempo que ha remarcado que la candidatura es "un proyecto de ciudad creíble y confiable"."Así que estamos de enhorabuena y confiamos en que también desde Málaga se irradie en otras ciudades de Andalucía este proyecto nuevo de unidad popular, de unidad de la gente, para convertir las ciudades en no solo un dique de contención para el avance de las derechas y la extrema derecha, sino también como un lugar de esperanza y de gestión por esta ética a favor de la mayoría social", ha resaltado.También ha señalado que el partido "está abierto" y ha indicado que espera que el 26 de mayo Málaga sea una de las grandes ciudades que lidere la gestión frente "a este gobierno de la desesperanza de ni una mala palabra pero tampoco una buena acción que está reflejando el gobierno de Moreno Bonilla".Por su parte, Aguilera ha destacado que Adelante Málaga es la "alternativa que va a echar a Paco de la Torre del Ayuntamiento de Málaga, un Ayuntamiento que tiene que ser devuelto a la ciudadanía malagueña, a su gente, que hace mucho tiempo, ya más de dos décadas, que le dio la espalda a las necesidades y a las reivindicaciones sociales".Asimismo, ha indicado que la candidatura "está configurada por hombres y mujeres valientes, generosos y que provienen del movimiento social, del activismo, de la pelea, de la lucha".También ha insistido en que "Málaga no puede seguir siendo el escaparate de las políticas del turismo, Málaga tiene un problema social, son 20.000 las familias malagueñas que están esperando una vivienda de promoción pública, mientras en esta misma ciudad, es una de las tres ciudades más importantes donde más se alquilan casas, sufriendo lógicamente el proceso de turistificación"."Esta es la ciudad donde el 70 por ciento de las 'kellys' que trabajan en turismo tienen problemas de salud como consecuencia de la precariedad. Esta es la ciudad de la gente que se tiene que ir, de los jóvenes que se tienen que ir porque no tienen futuro. Esta es la ciudad del trabajo negro, de las horas extraordinarias a cuatro euros, de la gente sobreexplotada para que algunos se pongan las botas", ha criticado.En este sentido ha señalado que "el PSOE no es alternativa, el PSOE ya ha gobernado y sabemos perfectamente que es incapaz de frenar el auge importantísimo de la derecha, en este momento fundamentado también con la ultraderecha, una ultraderecha que está marcando a nivel andaluz la agenda política y la agenda mediática".Por estos motivos ha emplazado a los malagueños "a soñar, a salir el 26 de mayo a votar, por una candidatura de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres honestos, cuya principal actitud es la ética y devolver Málaga a los malagueños y malagueñas, Eduardo y Paqui, que encabezan esta candidatura, y otros hombres y mujeres que están en esta candidatura son, sin duda alguna, el mejor exponente de la necesidad y de la posibilidad de cambio para Málaga".Precisamente, Eduardo Zorrilla ha lamentado que Málaga "ocupa los primeros puestos en paro, en pobreza, en desigualdad. Es una ciudad que ha crecido, es cierto, en los últimos años pero ha crecido de forma desigual. Se ha abandonado a los barrios, se ha abandonado la inversión en equipamientos en servicios en los barrios".En este sentido ha explicado que a Málaga "lo único que le falta, lo que necesita es un gobierno municipal comprometido con la gente y que tenga un proyecto de ciudad. Y creemos que Adelante Málaga tiene ese proyecto de ciudad, un proyecto de ciudad que sitúa a la gente en el centro de las prioridades de su ayuntamiento"."Queremos una Málaga menos precaria, tanto en el empleo como en la vivienda; que sitúe la vivienda, esa emergencia social ahora mismo, como una prioridad en nuestra política", ha manifestado, a lo que ha añadido que quieren una ciudad "verde, más respirable, que tenga unos pulmones verdes en los terrenos de Repsol", con calles limpias, seguridad, con más policía en los barrios y medios para los bomberos.También ha resaltado que Adelante Málaga es "la única fuerza que puede hacer posible el acabar con 24 años de gobierno del PP". "Los recientes sondeos indican que somos la única fuerza de izquierda que crece, la única fuerza a la izquierda del PSOE, y que somos la única fuerza que es capaz de evitar ese trifachito en la ciudad de Málaga", ha añadido."Somos la fuerza que podemos conseguir un cambio en la ciudad de Málaga, para una Málaga mejor, para una Málaga que sea para vivir la gente y no a la medida de los especuladores", ha puntualizado.--EUROPA PRESS--