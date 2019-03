El líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, atendiendo a los periodistas

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado que la comunidad autónoma siga "con el cuento de nunca acabar de los datos punta y datos valle según el momento del año" en cuanto a desempleo y ha dicho que "hay una constante, que es la precariedad, el fraude laboral, la sobreexplotación y la pobreza de quien aún teniendo contratos no tiene ingresos suficientes para vivir".En declaraciones a los periodistas en Málaga, Maíllo ha indicado que se da "otra vez el cuento de nunca acabar" en una comunidad como Andalucía que, ha señalado, "es de las que debería producir más empleo y es de las que más destruye", con datos "apenas positivos que son que de una población de 8,5 millones de habitantes, industria por ejemplo sube en 224 empleados".Para Maíllo, estos datos demuestran "que ni hay proyecto estratégico ni modelo productivo para nuestra tierra", poniendo de manifiesto que "la destrucción del empleo agrario supone que en las provincias del interior ha aumentado el desempleo" y que "las contrataciones de los servicios hace que sean mejores los datos en la costa"."Urge menos autocomplacencia del Gobierno andaluz que parece que han inventado ahora la pólvora simplemente porque son los que están gobernando y han olvidado el discurso de la construcción de un nuevo modelo productivo, de mejora de condiciones y cuál es el papel de la Junta en la mejora de la economía andaluza", ha manifestado el líder regional de la coalición.Al mismo tiempo, ha asegurado que "urge un papel más activo del Gobierno andaluz para determinar la orientación de la economía" y ha criticado que "se habla de datos netos pero no de la no calidad del empleo, de la precariedad que atraviesan todos los sectores y de la brecha de género absolutamente insoportable", señalando que "el nombre de parada en Andalucía es de mujer joven de menos de 30 años, donde llegan a casi el 60 por ciento de desempleo".--EUROPA PRESS--