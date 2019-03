Maíllo y Garzón (IU) en Málaga

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado la "enorme alegría" de que el líder de su partido, Alberto Garzón, encabece la lista por Málaga --si lo ratifican los militantes-- para las próximas elecciones generales, no sólo "porque es un patrimonio político" y es su provincia, sino que simboliza "la reivindicación de una España que no puede reducirse al eje Madrid-Barcelona del que estamos cansados y hastiados"."Estamos hasta el gorro del reduccionismo de la idea de España al eje Madrid-Barcelona, queremos decir que España es más que Madrid y Barcelona, también es Málaga y una Andalucía que quiere construir una España federal, de encuentro y de diálogo y que sitúe los problemas sociales en el eje que hace país o lo destroza", ha dicho.En este sentido, ha señalado que España se rompe, no por los conflictos territoriales, sino con las desigualdades, la precariedad, la pobreza o la falta de esperanza de los jóvenes que después de hacer varios másteres tienen que irse a Londres".Por eso, Maíllo ha reivindicado "una Andalucía y una España que se construye desde el encuentro, la reivindicación de los derechos laborales y sociales, el blindaje de la vivienda"."Construir ese vector plural a través de que una de las voces más importantes de Unidas Podemos vaya por Málaga es, aparte de un orgullo, que sea un mensaje político de calado, de que este país se construye desde muchos vértices", ha dicho, apuntando que muchos "reivindicamos una España de más diálogo, más plurinacional y más encuentro".--EUROPA PRESS--