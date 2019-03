28A.- Maíllo Cree Que "No Hay Necesidad De Debates Internos" Porque "D

El portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, cree que "no hay necesidad de debates internos" porque "distorsiona lo que tiene que ser la concentración y la energía de lo que la gente nos demanda, que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí, para la gente, no para nosotros ni para ninguna organización política".Así ha respondido Maíllo a los periodistas sobre si la situación interna de Podemos puede afectar a IU en las elecciones generales, durante la presentación este sábado de la confluencia Adelante Málaga en la capital de la provincia, donde ha estado acompañado por la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera; el candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de la capital, Eduardo Zorrilla y la número dos de la lista, Paqui Macías.Maíllo ha recalcado que en la organización política "hay que dejar de mirarse el ombligo y más mirar a las preocupaciones y las inquietudes de la gente" y ha señalado que "ahora lo que toca es trabajar para conseguir el máximo apoyo para el 28 de abril", para lo que en Adelante Andalucía van a "dejarse la piel", ha resaltado. Además, ha concretado que él, personalmente, también lo hará para las elecciones municipales del 26 de mayo.Así, ha indicado que en el "momento de responsabilidad histórica" actual ve necesario que "todo el mundo empuje en la misma dirección para impugnar lo que quieren hacer desde determinados sectores mediáticos y financieros, que es construir el discurso de la resignación y de que aquí la única salida es una salida por la derecha".En este sentido también ha subrayado que en Unidas Podemos se niegan a que haya "una salida timorata de un Pedro Sánchez que un día tiene unos principios y mañana otros", por lo que ha explicado que quieren "construir un nuevo país con un nuevo proyecto que garantice la recuperación de los derechos laborales como prioridad absoluta"."Es la base fundamental para el bien vivir y la recuperación de los servicios públicos, y sobre eso es lo que vamos a concentrar nuestros esfuerzos y energía", ha añadido.Por estos motivos ha incidido en que "lo que hay que hacer es estar trabajando en lo que hay que estar , que es persuadiendo y convenciendo a la gente" frente a las derechas y al Gobierno de Pedro Sánchez, que "no ha sido capaz de derogar la reforma laboral para blindar de nuevo los derechos de los trabajadores"."La identidad clara que tenemos quienes queremos apostar por un espacio de defensa y recuperación de los derechos laborales es el proyecto de Unidas Podemos", ha resaltado.Así, ha subrayado que la "prioridad política" en la confluencia de Podemos e IU "es recuperar los derechos y derogar aquello que ha supuesto recortes en educación, sanidad y dependencia", por lo que ha asegurado que Unidas Podemos es la "única fuerza que puede garantizar ese cambio realmente".APOYO A GARZÓNPor otro lado, ha remarcado que en la confluencia están "muy contentos" de que el coordinador federal y portavoz de IU, Alberto Garzón, encabece la lista al Congreso por Málaga, ya que cree que "es uno de los grandes referentes de lo que simboliza la nueva política y es una persona de una extraordinaria honestidad"."Yo creo que es un valor añadido en la provincia para incorporar apoyos populares para que el 28 de abril sea una mala tarde para las derechas de nuestro país", ha finalizado