Málaga.- Maíllo afirma que Sánchez "ha engañado a los sindicatos y el

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha engañado a los sindicatos y al movimiento obrero organizado cuando no va a cumplir una de las promesas y compromisos que había hecho a los mismos, que era el de la eliminación de la reforma laboral".Maíllo ha participado este sábado en Nerja (Málaga), junto a la diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere, en el acto de presentación de Adelante Nerja. Momentos antes ha señalado a los medios de comunicación que el anuncio de Sánchez "demuestra los límites reformistas de este Gobierno".Así, ha resaltado que frente al Ejecutivo socialista se necesita "una alternativa desde la izquierda, desde amplios sectores progresistas que desarrollen políticas audaces y que entre otras cosas hagan coincidir lo que dicen con lo que hacen".En este sentido ha criticado al Gobierno que bajo la "propaganda de decretos sociales se esconde la inacción sobre uno de los elementos vectores de cambio de política real para los millones de trabajadores" en España.Por estos motivos ha criticado que "el incumplimiento de ese compromiso de los sindicatos de la eliminación de los elementos más lesivos de la reforma laboral es una mala noticia", por lo que desde Unidos Podemos piden que se reconsidere esa decisión."Desde Unidos Podemos lo tenemos claro, y desde Adelante Andalucía también: vamos a derogar la reforma laboral que ha destrozado el mercado laboral y las condiciones laborales de la gente; desde esa firmeza es la que queremos construir, en este caso en Nerja un nuevo modelo de ciudad, y para la sociedad un nuevo modelo de relaciones laborales para los trabajadores", ha resaltado.Precisamente, sobre el acto que ha tenido lugar en Nerja ha señalado que presentan una candidatura "de unidad necesaria", como demostró el movimiento feminista este viernes, y que "tenemos que hacerlo también en el campo político para construir ayuntamientos y modelos de ciudad de igualdad".Al respecto ha apuntado que son "muy importantes las labores municipales en unos momentos en los que la reforma local de 2013 eliminó las oficinas de la mujer en los ayuntamientos como competencia básica y las destruyó".Así se ha referido a "unas políticas de igualdad que en estos momentos necesita arraigarse en el territorio y que sin lugar a dudas van a ser una de las prioridades de los modelos de ciudad que queremos extender por Andalucía, y también de derechos laborales"."Los ayuntamientos se tienen que hacer también administración activa de la defensa de derechos laborales desde la ejemplaridad en la Administración pública y en la contratación de aquellas empresas y los servicios municipales desde los que se hacen", ha subrayado.DIMISIÓN DE ALBERTO MONTERO EN MÁLAGAPor otro lado, ha afirmado sobre la dimisión de Alberto Montero como secretario general de Podemos de Málaga que, aunque lo respetan y le tienen "cariño", no comparten en IU la valoración que hizo Montero sobre que IU encabece la lista por Málaga al Congreso con Alberto Garzón y Eva García."Nos parece que para lo que él es, que es una persona de mirada larga, es una visión un poquito corta con la que no nos quedamos", ha afirmado Maíllo, aunque ha matizado que "Alberto sabe perfectamente que le tenemos mucho respeto y cariño, es una persona muy valiosa, respetamos su decisión".Sin embargo, ha indicado que "él sabe, porque es una persona inteligente, que los acuerdos se hacen con carácter integral y territorial y que no es un acondicionamiento de lo que nos hace la Ley electoral de que tiene que haber candidatos por provincias".En este sentido ha especificado que "en unas provincias pues hay ese perfil de persona en las listas igual que en otras provincias, y de manera mayoritaria, las hay de otro perfil y de otras organizaciones". "Creo que de esa visión integral amplia, ambiciosa, y honesta y respetuosa es desde la que se puede conseguir un acuerdo", ha destacado.--EUROPA PRESS--