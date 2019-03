Luis Pino Fernández, galardonado como vendedor ONCE del año 2018 'Mención Extraordinaria'

Luis Pino Fernández, galardonado como vendedor ONCE del año 2018 'Menc

Luis Pino Fernández ha sido galardonado como vendedor de la ONCE del año 2018 'Mención Extraordinaria', durante la celebración de la gala 'Vendedor del Año', que tuvo lugar hace unos días en Madrid.Con este galardón, la organización ha querido reconocer el compromiso de este vendedor con sus clientes "y su comportamiento excepcional" con uno de ellos en concreto, según han informado desde la ONCE en un comunicado.El pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Luis Pino se percató de que uno de sus clientes habituales no había pasado a recoger el cupón que acostumbraba a comprar y que él le sacaba a través de su TPV.Al darse cuenta de que ese cupón estaba premiado con los nueve millones del premio mayor del Cuponazo, Luis llamó a su cliente y le dijo que tenía allí su cupón guardado y que le había correspondido una importante cantidad de dinero.Al tratarse de tal fecha, el cliente se creyó que era una inocentada, llegando incluso a colgarle el teléfono. Sin embargo, el vendedor, "haciendo gala de sus principios y de sus valores", se acercó al domicilio del cliente y le entregó el cupón.Luis Pino, vendedor con discapacidad, tan solo lleva dedicado a la venta del cupón desde el 2 de junio de 2017. En la actualidad, la realiza en la localidad malagueña de Fuengirola.Luis, junto a los otros 22 vendedores seleccionados como los 'Mejores Vendedores de 2018', procedentes de todos los puntos de España, recibieron los correspondientes galardones, hace unos días, en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización.El lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2018, en su XII edición, fue el de 'Buena gente ONCE', como ya se hiciera en años anteriores, y transcurrió bajo "los valores del talento, perseverancia, solidaridad, ilusión, ingenio, cercanía y generosidad". En Andalucía, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 5.173 vendedores, todos personas con discapacidad.--EUROPA PRESS--