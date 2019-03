Taxistas de Madrid portarán en sus coches carteles defendiendo su serv

Los taxistas malagueños han convocado una concentración pacífica este lunes, entre las 10.00 y las 12.00 horas, para volver a reivindicar la regulación de las licencias VTC, para que Uber y Cabify "no sigan ejerciendo competencia desleal por falta de control".El Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol ha informado de que este lunes convoca a compañeros de la provincia, autónomos y asalarariados ante las puertas de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, en la plaza de San Juan de la Cruz, para reclamar esa regulación.Así, añaden que es la primera de una serie de manifestaciones que se irán sucediendo en las próximas semanas. Esta concentración será a pie y se realizarán similares en Sevilla y otras capitales andaluzas. Este conflicto no se circunscribe al ámbito local sino que es de carácter nacional tal y como se evidenció hace unas semanas en Barcelona y Madrid.Esta concentración reivindicativa y asamblea informativa, señalan, será la primera de una serie destinada a demostrarle a la Junta de Andalucía el malestar causado en el sector por los 45 días de plazo dados para el primer borrador sobre regulación de las VTC.También recuerdan al Ejecutivo de PP y Ciudadanos que el eje del debate "debe ser esa regulación y no otros aspectos que pueden ser importantes pero no tanto como este para la supervivencia del sector" del taxi.El sector quiere, entre otras medidas, que en la regulación de la actividad de las VTC se potencie la precontratación, con al menos una hora de antelación; la supresión de la geolocalización, la prohibición de circular a la espera de captar viajeros o que deban regresar a su base al concluir cada viaje.--EUROPA PRESS--