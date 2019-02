Los supermercados de la Confederación de Empresarios de Málaga impulsan los hábitos de vida saludable

Los supermercados de la Confederación de Empresarios de Málaga impulsa

Los supermercados de la Confederación de Empresarios de Málaga impulsarán la alimentación y hábitos de vida saludable a través de la campaña 'Compra súper, come sano', que impulsa la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), en colaboración con la Junta de Andalucía.La sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha acogido este miércoles el acto de presentación de la campaña de promoción de la alimentación y los hábitos de vida saludable.El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta ejecutiva/secretaria general de CEM, Natalia Sánchez Romero; el secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) y vicepresidente de CEM; Sergio Cuberos, el consejero consultivo del Málaga CF, Francisco Martín; el jefe de los Servicios Médicos del Málaga CF, Juan Carlos Pérez Frías, y la presidenta del Club Balonmano Femenino Costa del Sol, María José Moreno.Asimismo, también ha estado presente en el acto Manolo Gaspar, del equipo de veteranos del Málaga CF y exjugador del Levante y del Málaga CF.El secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Sergio Cuberos, ha destacado que las empresas del sector de la distribución comercial alimentaria "están plenamente comprometidos con el impulso de medidas que promocionen la alimentación y los hábitos de vida saludables en Andalucía, contribuyendo de esta forma a reducir la problemática de la obesidad y los riesgos para la salud que ésta conlleva"."Con esta campaña, enmarcada en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y que desarrollaremos los asociados a CAEA en todas las provincias andaluzas, se pretende concienciar al consumidor y a los ciudadanos de la necesidad de adoptar hábitos saludables, para lo que hemos diseñado un decálogo con una serie de pautas de alimentación equilibrada y vida activa", ha explicado.Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva/secretaria general de CEM ha indicado que la campaña es un gesto de compromiso "en el ámbito de la responsabilidad social de CAEA y de sus empresas, al que nuestra organización se une y se adhiere, porque no sólo se trata de vender, sino de impulsar un consumo responsable, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial, promoviendo el bienestar para todos y en cualquier edad".Asimismo, el consejero consultivo del Málaga CF ha resaltado que el equipo apoya esta campaña porque "dentro de nuestra misión y valores como club de fútbol impulsamos la alimentación y los hábitos de vida saludable, especialmente en nuestros escalafones inferiores, en edades tempranas".El jefe de los Servicios Médicos del Málaga ha señalado que afortunadamente "en los tiempos actuales se ha avanzado mucho en conocimiento e información, si bien seguimos teniendo un gran problema que es la obesidad, cuyas causas son el sedentarismo y una alimentación inadecuada"."Hay que felicitar a CAEA por la iniciativa, porque se hace imprescindible impulsar unos adecuados hábitos para luchar contra la obesidad, para lo que los supermercados pueden colaborar en gran medida, con productos frescos y de temporada y con comercios de proximidad a los que se va andando", ha resaltado.Por último, la presidenta del Club Balonmano Femenino Costa del Sol ha destacado que "desde nuestro club intentamos concienciar tanto a nivel de deporte base como de competición, no sólo hay que hacer deporte sino también acompañarlo de una alimentación y hábitos de vida saludable, por lo que nos sumamos a la campaña y felicitamos a CAEA por la misma".CAEA es una entidad adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa voluntaria a nivel mundial para fomentar la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el civismo empresarial.Como tal impulsa el cumplimiento entre nuestros asociados de los diez Principios del Pacto y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentran mejorar la nutrición, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) está integrada por 30 grupos empresariales mayoristas y minoristas del sector comercial de distribución de alimentación y perfumería, supermercados de proximidad y formatos 'cash' en Andalucía.Sus empresas poseen un volumen de facturación de 27.065 millones de euros a nivel nacional (8.151 millones en Andalucía), 9.856 establecimientos comerciales (4.617 en Andalucía), 119.068 empleados en España (44.701 en Andalucía), 5.917 franquiciados o socios, más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficie comercial y más de dos millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.