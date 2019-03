Los patinetes eléctricos y el patrimonio histórico centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Málaga.- Los patinetes eléctricos y el patrimonio histórico centran el

La regulación, promoción e, incluso, gestión municipal del servicio de alquiler de patinetes eléctricos; la sanidad pública; el Centro Principia; La Mundial; la defensa del patrimonio histórico, con la denuncia de la demolición de Villa Maya, donde Porfirio Smerdou Fleisnner, cónsul honorario de México en Málaga, salvó la vida cientos de personas refugiadas; además, de, otra vez, el caso de urbanismo centrarán el pleno del Ayuntamiento de la capital, que se celebra este jueves.Así, sendas mociones urgentes de Ciudadanos y del concejal no adscrito, Juan José Espinosa, versarán sobre el uso de los patinetes. En concreto, el viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha explicado que la formación naranja insta a estudiar una adaptación del marco normativo actual para regular el uso de los mismos; además de la puesta en marcha de una "campaña cívica" para el buen uso de los mismos dentro "del marco de convivencia ciudadana", haciendo hincapié en la Semana Santa y la Feria.De igual modo, la moción de Cs pide "de forma urgente" que se habiliten espacios para el estacionamiento de los patinetes. Por su parte, el concejal no adscrito va más allá y propone, incluso, que el equipo de gobierno del PP realice en el plazo de dos meses, un estudio sobre la viabilidad para implementar un sistema municipal de préstamos gestionado por la Empresa Malagueña de Transportes. De igual modo, pide una modificación de la ordenanza de movilidad para regular el uso de estos vehículos, entre otros puntos de la moción.BANDOAl respecto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que comparte la "preocupación" y ha dejado claro que su postura "no es estarnos quietos", sino "regulación, control y aprovechar lo que de positivo tiene".Además, tras recordar que aún no hay regulación nacional que haría "todo más fácil", ha anunciado que se está trabajando en cambiar la ordenanza de movilidad en relación con la fiscalidad, entre otros, aunque también más cercano en el tiempo están trabajando en llevar a cabo vía decreto o bando --que es más probable-- un "recordatorio" de lo que existe para ordenar "de la mejor manera posible esta realidad", y que podría estar en un plazo de unas dos semanas.Así, ha dicho que se pretende buscar aparcamiento para patinetes en zonas de calzada, en concreto, cerca de las esquinas, para mejorar la visibilidad. En cuanto a circulación ha incidido en que si se hace por acera no podrá circular a más de diez kilómetros por hora, siendo la idea "que los patinetes circulen por los carriles bicis".En cuanto a la velocidad, ha explicado que la Policía Local ha recibido instrucciones de cómo actuar y si es necesario llevarán radares personales y manuales para el control tanto de bicis como de patinetes.PATRIMONIO Y CASO URBANISMOPor otro lado, el patrimonio histórico también entrará a debate en el pleno con mociones de PSOE y de Málaga para la Gente, cuyo grupo pedirá, en concreto, la dimisión del alcalde, además de "por su desprecio al patrimonio histórico", por "mantener en sus cargos a los ediles investigados por graves delitos de corrupción", en concreto, por el caso de Urbanismo, en relación con las supuestas "injerencias" en expedientes de urbanismo.Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado la moción urgente sobre la conservación del patrimonio urbanístico, "la destrucción de Villa Maya, la conservación del conjunto Alcazaba-Gibralfaro y la petición de protección de La Mundial".Pérez ha advertido del "atentado patrimonial irreparable" ocurrido con el derribo de Villa Maya, criticando el "cinismo" del alcalde, "que era conocedor"; asegurando, además, que se va a cometer otro cuando se ejecute el de La Mundial.Por su parte, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, va más allá, y pide la dimisión del regidor. De la Torre, ha dicho, "se ha unido a la suerte de Porras y de Pomares y es el regidor el que debe dimitir" sobre el caso de Urbanismo; pero también por "la destrucción del patrimonio"."El alcalde es el nuevo 'Demolition man'", ha asegurado Zorrilla, acusándolo de "arrasar con todo para allanar el terreno a los especuladores y a los 'lobbies' inmobiliarios", ha dicho.Por su parte, el alcalde ha rechazado las críticas y ha dejado claro que "el Ayuntamiento es un ejemplo, que se ha esforzado por el mantenimiento y rehabilitación de edificios". "Negamos la mayor en cuanto a que haya abandono", ha asegurado. Sobre Villa Maya, ha insistido en que no había protección por parte de la Junta de Andalucía y sobre La Mundial ha agregado que "ni los técnicos municipales ni los el Gobierno andaluz han considerado que ese edificio tiene características y méritos para se protegido".También en relación con Villa Maya, y a propuesta del equipo de gobierno del PP, se llevará a pleno una moción, con vocación institucional, para conceder la medalla de la ciudad y el título de hijo adoptivo a título póstumo a Porfirio Smerdou, que salvó a 580 personas de ambos bandos durante la contienda. No obstante, el PSOE ha anunciado que, aunque están de acuerdo con la iniciativa, van a proponer cambiar el texto de la misma, acusando, de nuevo, al alcalde de "cinismo".A ello, además, y en relación con el urbanismo, se suma una moción conjunta de PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente en la que piden censurar la actitud mostrada por De la Torre y Teresa Porras el día del pleno extraordinario sobre urbanismo.En este sentido, el portavoz municipal del PSOE ha acusado el comportamiento de De la Torre y de Porras de ser unos "hooligan". Frente a ello, el regidor, que ha criticado que "pretenden alargar el tema", ha incidido en que "no ha habido ni más ni menos permisividad" que en otros casos.SANIDAD Y PRINCIPIAPor otro lado, el PP lleva como moción urgente el censurar públicamente "la negligente y opaca gestión" de la sanidad pública llevada a cabo en la provincia por la anteriores ejecutivos andaluces y otra instando tanto al Ayuntamiento como al consejo rector del Centro Principia a alcanzar un acuerdo que permita la integración del Consistorio en el mismo, para dotarle de una línea de financiación municipal "estable" y de llevar a cabo actuaciones que permitan potenciar la labor de este centro y proyección, además de abordar una posible ampliación de las instalaciones.Por otro lado, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha presentado la moción urgente de su grupo sobre la situación de la vivienda y en la que, en 12 puntos, aportan medidas como el introducir en la ordenanza fiscal sobre el IBI el recargo del 50 por ciento de la cuota líquida en inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.OTRAS MOCIONESPor otro lado, también está previsto aprobar una moción institucional para la concesión de la Medalla de la Ciudad a la sociedad excursionista de Málaga; además de otra a Manuel del Campo del Campo, pianista y compositor de música culta.De igual modo, se volverá a debatir, a propuesta del PSOE, sobre Limasa. Málaga Ahora, por su parte, también defenderá una moción sobre adaptación de la gestión integral de residuos urbanos a la legislación.Asimismo, Ciudadanos también llevan una iniciativa para establecer una jornada sin ruidos en las atracciones de Feria y otra con mejoras urbanas para el entorno de la avenida Valle Inclán, según ha detallado el portavoz, Juan Cassá, que se ha reincorporado de su baja paternal y que ha dicho que continúa en esa carrera para la candidatura a la Alcaldía por Cs: "Confío en que el Comité Ejecutivo Nacional valore y tenga la sensibilidad de lo hecho en estos cuatro años", ha concluido.--EUROPA PRESS--