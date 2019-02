Los grupos de izquierda convocan un pleno extraordinario para pedir la dimisión de Porras, Pomares y Cardador

Torralbo, Pérez y Zorrilla atienden a los medios

Los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Málaga PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente han registrado este sábado la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir la dimisión de los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares y del gerente de Urbanismo, José Cardador, tras su llamada a declarar en calidad de investigados por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga.El concejal no adscrito, Juan José Espinosa, también se ha sumado a esta petición, mientras que el grupo de Ciudadanos, actual socio de gobierno del PP, fue invitado este viernes por el PSOE a la reunión que ha habido en la mañana del sábado entre los grupos de izquierdas y que ha acabado en esta convocatoria plenaria, pero rehusaron participar en la misma, según ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez.Acompañado por los portavoces municipales de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, y de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, el portavoz socialista ha precisado que quieren que se cumpla lo acordado en el pasado pleno del Ayuntamiento y exigir la dimisión de los investigados pues se trata de "hechos extremadamente graves los que se denuncian por parte de la Fiscalía.Pérez ha especificado que son cuatro las denuncias: "malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias". "Entendemos que la denuncia de la Fiscalía ha sido tenida en cuenta por parte del Juzgado de Instrucción número 8 y de esta forma lo que ha hecho es abrir diligencias y citar en calidad de investigados a estos tres responsables de Urbanismo", ha señalado.Por estos motivos y por "responsabilidad política" han registrado la petición de un pleno extraordinario, que tiene un plazo de 15 días naturales para ser convocado o por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, o el secretario general de la corporación del Ayuntamiento, ya que de 31 concejales lo han exigido 15 y el mínimo para que salga adelante son ocho, ha precisado.El socialista ha recordado que el PSOE ha estado denunciando que la Gerencia de Urbanismo "la había confundido el Ayuntamiento de Málaga y el alcalde de Málaga, después de 25 años, con un chiringuito".Así, ha subrayado que "el modus operandi que había en Urbanismo de dejar morir los expedientes, de prescribir, de declarar la caducidad de los mismos, ha conllevado que se actuaba de una forma torticera", por lo que ha resaltado que "no pueden seguir ni un minuto más" sus responsables al frente."Siempre hemos defendido que no puede estar el zorro al frente del gallinero; son muchos los indicios que hay a través de las pruebas que hemos podido presentar el resto de grupos políticos y que ha servido para iniciar esta investigación y entendemos en este caso que el alcalde de Málaga conocía y consentía todo lo que pasaba en la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha continuado.En este sentido ha destacado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha actuado como "colaborador necesario", por lo que ha avisado que si no hace dimitir a los concejales y al gerente "será el responsable máximo de lo que estaba pasando".Por su parte, Ysabel Torralbo, portavoz del Málaga Ahora, aseveró que "teníamos que sumarnos y exigir este Pleno extraordinario, porque la decencia política y la ética debe estar por encima de los intereses personales"."La ciudad de Málaga no se merece tener a dos concejales investigados, lo que antes era imputados, ni en el gobierno de la ciudad ni en las listas electorales de ningún partido político", ha resaltado, a lo que ha añadido que la Gerencia de Urbanismo "sabemos que tiene un funcionamiento nocivo, que además hace enfermar a los propios trabajadores".Así, ha subrayado que "la situación actual obliga a tomar medidas: la de dimitir estos concejales y cesar al gerente de la GMU, no sólo por facilitar la investigación, sino para demostrar que están en posición de colaborar con la Justicia"."Nosotros estaremos siempre defendiendo la ética política, la regeneración política de verdad, y no de boquilla, que demuestre a los malagueños que hay otra forma de hacer política, limpia, ética y transparente", ha puntualizado.De igual forma, el portavoz del grupo municipal Izquierda Unida-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que el Pleno ya aprobó el cese de Pomares, Porras y Cardador en caso de que se abrieran diligencias previas, como ha ocurrido.El hecho de que, además, han sido citados en calidad de investigados "nos lleva a exigir que no sigan en el ejercicio de sus cargos públicos ni un minuto más", ha destacado. Zorrilla ha advertido que si el primer edil no los cesa de manera inmediata, estará respaldando a los investigados "y, en ese caso, tendremos que pedir la dimisión del propio alcalde".El concejal de IU-MpG ha defendido que las "responsabilidades políticas deben ir más allá que las penales" y que cada una corre "derroteros diferentes, dejando en manos de la Justicia esta última". Sin embargo, ha añadido, que "las responsabilidades políticas deben asumirse ya y con todas las consecuencias".