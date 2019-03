Llega a Málaga un curso de doblaje de canciones de películas con profesionales que han trabajado para Disney

Málaga.- Llega a Málaga un curso de doblaje de canciones de películas

El proyecto 'El doblaje de canciones en España' llega a Málaga el próximo viernes 5 de abril con las profesionales María Ovelar y Celia Vergara, que han trabajado para Disney en diferentes películas y quienes enseñarán a adultos y menores de ocho a once años a cantar adaptando los temas de las cintas al castellano.El coordinador del proyecto, Nicholas Saunders, ha explicado a Europa Press que en Málaga, tras pasar por Madrid, Gijón y Zaragoza, introducirán una actividad nueva para niños porque "hay muchas series con canciones ahora que se están doblando".Las clases tendrán lugar en Moby Dick Recording Studio de Málaga capital, divididas en dos cursos separados: uno para adultos (con un grupo el viernes 5 de abril, de 18.00 a 22.00 horas, y el segundo el sábado 6 de abril, de 10.00 a 14.00 horas) y otro para menores, también el sábado 6, de 11.00 a 13.00 horas."Son talleres en los que se trabaja sobre unas canciones y se hace el proceso práctico, como se haría en estudio de grabación", ha continuado sobre las clases, de las que se ocupan Ovelar --autora de la versión castellana de las canciones de 'El jorobado de Notre Dame', 'Mulan', 'Phineas y Ferb' y otras producciones-- y Vergara - voz de personajes como Megara en 'Hércules', MadreGothel en 'Enredados' o Sina en 'Vaiana'--.Asimismo, el coordinador del proyecto ha precisado que como acuden participantes con y sin formación "se les enseña un poco con las actividades que tienen en ese momento a cómo aplicarlo a un personaje". Al respecto ha detallado que "lo que hacemos es: cuando vamos cerrando los grupos, les pedimos a los alumnos un formulario con información y una muestra de voz; entonces los cursos se personalizan un poco y en función del grupo se elige un material u otro".En este sentido ha aclarado que "el trabajo de adaptar viene hecho", por lo que lo que se hace con las canciones es "encajar" la adaptación con la música original, que "consiste en escuchar la canción en inglés teniendo la letra en castellano".HISTORIA DEL PROYECTO DE DOBLAJESaunders, que es actor de doblaje y músico, comenzó en 2017, en Madrid, un proyecto formativo que se inició con una mesa redonda llena de actores y directores de doblaje que están en activo o habían trabajado, "como era Eduardo Gutiérrez que dirigió el doblaje de 'Padre de Familia', pero que también trabajan mucho con Disney", ha relatado."Esa conferencia consistió en explicar un poco el proceso completo de doblaje de una película completa con canciones y muestras en directo. Seleccionamos varias secuencias de películas, nos tragimos a las voces originales de 'Aladín', de la 'Bella y la Bestia' y todo eso se fue doblando en directo y a raíz de ahí surgió la iniciativa de empezar a hacer una serie de talleres prácticos en los que hay dos profesoras", ha detallado.Así, comenzaron a realizar regularmente los talleres en Madrid, tras lo que decidieron llevarlos a Zaragoza, ciudad a la que han ido en varias ocasiones gracias a la demanda y donde "sí que se dobla bastante para no ser Madrid y Barcelona, que son las ciudades que concentran todo el trabajo", ha indicado."Entonces la idea sería que si en Málaga hay demanda pues poder bajar de nuevo y de manera más regular poder seguir ofreciendo talleres", ha especificado, a lo que ha añadido que tienen interés en llevar el curso a Sevilla y Granada, porque también hay peticiones.Al respecto ha precisado que "en Granada sobre todo porque hay muchos traductores a los que le interesa y en Sevilla hay bastante cultura de doblaje también".Precisamente, ha lamentado la "poca oferta de formación" que hay en Málaga, donde "no se dobla pero sí que estamos viendo que hay mucho interés desde el punto de vista del teatro musical", ha resaltado. "Al final el doblaje de canciones pues son películas musicales que se doblan, entonces el perfil de persona a la que le gusta el teatro musical le puede interesar también esto", ha explicado.--EUROPA PRESS--