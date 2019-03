Limasa, La Mundial y las actuaciones para reducir inundabilidad del Guadalhorce, a pleno del Ayuntamiento

Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Diciembre

La gestión de Limasa y la dimisión de su gerente, Rafael Arjona, evitar la demolición de La Mundial, la lucha contra la corrupción, el avance del proyecto de la nueva vía perimetral, el impulso de actuaciones necesarias para reducir la inundabilidad en el Guadalhorce, además de la implantación de formas de voto telemático en el Ayuntamiento para supuestos especiales centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este martes, correspondiente al mes de febrero.Así, el grupo municipal del PSOE lleva como moción urgente una relativa a Limasa. No obstante, no será la única cuestión, ya que, en concreto, el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, para que "dé la cara" y explique el futuro de Limasa y la polémica suscitada tras las grabaciones del gerente de la empresa sobre puestos hereditarios.El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado que el alcalde de Málaga "confunde la institución con un chiringuito personal", advirtiendo, además, de que "no queremos más chanchullos". Por ello, el PSOE, en la iniciativa, exige la dimisión al alcalde del gerente de Limasa y de la concejala responsable, Teresa Porras, "por su forma de proceder en las negociaciones" de la empresa; además, instan al Consejo de Administración a cesar al gerente de Limasa "ante la gravedad de sus declaraciones" y también piden la puesta en marcha de la municipalización "a la mayor brevedad posible".Pérez ha agregado, por otro lado, que De la Torre está "en su ocaso político". "Sólo cambiará si hay un cambio de gobierno que abra las ventanas", ha afirmado el portavoz municipal del PSOE.Por su parte, De la Torre ha afeado al PSOE que presente esta moción cuando hay prevista una comparecencia, que, según ha dicho, él hará la introducción y pasará a intervenir tanto Porras como Arjona. Asimismo, el alcalde ha vuelto a afirmar que en una empresa municipal no caben los puestos hereditarios.INFRAESTRUCTURASPor otro lado, a propuesta del grupo 'popular', el pleno debatirá sobre la necesidad de que el Ministerio de Fomento avance en el proyecto de la nueva vía perimetral del Área Metropolitana de Málaga. En concreto, De la Torre ha dejado claro que "no queremos que sea ya" pero sí que haya "un compromiso", asegurando que lo pide "con la misma insistencia" que lo hacia al Ejecutivo anterior.Así, instan al Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, a respaldar la propuesta de nueva vía perimetral del área metropolitana de Málaga que beneficiaría a la ciudad y a la provincia, y que ya recibió el apoyo de la Junta, Diputación y municipios concernidos que asistieron al encuentro en el que se presentó el estudio previo en noviembre de 2017; y a que proceda a planificar esta infraestructura, con los estudios necesarios como primer paso a llevar a cabo por el Ministerio de Fomento, y tomando como base el trabajo y los estudios técnicos ya realizados desde el Ayuntamiento.También instan al Ejecutivo central a estudiar tanto la financiación pública como la fórmula de la colaboración público-privada para la ejecución y explotación de esta infraestructura.De la Torre ha recordado, en rueda de prensa, una carta de la Dirección General de Carreteras del Estado, en la que "de una forma incomprensible y absolutamente equivocada", según De la Torre, se transmite que la Red de Carreteras del Estado en esta zona es "adecuada" en términos técnicos y territoriales y se añade que esta "es una actuación de gran magnitud tanto desde el punto de vista técnico como económico que podría ser promovida por la Comunidad Autónoma". "Esto no es serio", ha asegurado De la Torre.Por otro lado, el PP lleva otra moción urgente con el objetivo de impulsar las actuaciones necesarias para reducir la huella de inundabilidad del río Guadalhorce. Así, entre otros puntos, piden a la Junta participar junto con el Ayuntamiento en la financiación de las medidas correctoras propuestas por el 'Estudio de espacios productivos en el Guadalhorce. Inundabilidad y soluciones (Málaga)' e impulsar "de forma urgente" la realización.CORRUPCIÓNLa portavoz de Málaga Ahora, por su parte, ha explicado la moción urgente de su grupo que es en relación con la lucha contra la corrupción y en la que propone que el Ayuntamiento ponga en marcha una oficina municipal contra el fraude y la corrupción; además, en otro de los puntos, precisan el que todos los grupos adquieran el compromiso de cesar de todas sus funciones a cualquier concejal que adquiera la condición de investigado durante un proceso judicial relacionado con malas prácticas, fraude o corrupción a la denuncia de la Fiscalía.Asimismo, en otro punto de la iniciativa se pide que en el caso de que el investigado forme parte del equipo de gobierno y no sea cesado, todos los grupos de la oposición plantearán una moción de censura y "cumplan con el compromiso ético que tienen con la ciudadanía todos los representantes de esta corporación".Ciudadanos, según ha explicado su viceportavoz, Alejandro Carballo, lleva como moción urgente el implantar el voto telemático en el Ayuntamiento para supuestos especiales, como maternidad, paternidad o enfermedad, entre otros.En concreto, proponen articular sistemas de participación y votación telemática de los concejales en el pleno implementando los mecanismos tecnológicos correspondientes en los supuestos que queden acordados en la junta de portavoces; además de estudiar, en todo caso, y de manera provisional, un sistema de delegación de voto."Si queremos ser un ayuntamiento modélico que mire por la conciliación tenemos que poner nuestro grano de arena", ha valorado Carballo.LA MUNDIALIU-Málaga para la Gente, por su parte, lleva como moción urgente una relativa a las medidas para evitar la demolición de La Mundial. El portavoz, Eduardo Zorrilla, ha explicado que piden iniciar el procedimiento para la inclusión del Palacete de los Condes de Benahavís en el catalogo de edificios protegidos del Pepri centro; y también que el equipo de gobierno estudie medidas para evitar la demolición del inmueble.Además, la coalición de izquierdas insta a iniciar los trámites para la revisión de oficio de la licencia de demolición y otras en Pasillo de Atocha y Hoyo Esparteros que afecta a dicho inmueble, entre otros.Zorrilla ha criticado que La Mundial "puede ser demolida antes que los antiguos cines Antoria y Victoria", lo que, a su juicio, "no dice nada en favor de la ciudad". De igual modo, ha hecho una llamamiento a la participación el próximo sábado, 9 de marzo, a las 12.00 horas para una movilización para "salvar" La Mundial.Por último, el edil no adscrito, Juan José Espinosa, pedirá que el Pleno repruebe al alcalde y al equipo de gobierno por "sus innumerables incumplimientos" y por haber "desarrollado una gestión ineficiente y negligente al frente del Ayuntamiento" en el presente mandato.OTRAS MOCIONESPor otro lado, el pleno municipal tiene previsto aprobar una moción institucional, a propuesta del PSOE, relativa a la declaración "del autobús transfobo y contrario a los derechos de las mujeres y del colectivo Lgtbi como non grato en la ciudad de Málaga".Asimismo, también se debatirá en el pleno a propuesta de Ciudadanos la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). De igual modo, Málaga Ahora también defenderá una moción para poner "como prioridad" las políticas de igualdad, así como la implantación de una renta social municipal.También el PSOE propone una moción relativa a la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres y otra moción sobre la gestión de los servicios públicos de la ciudad de Málaga.--EUROPA PRESS--