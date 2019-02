Máquina Limasa Limpieza

La empresa Limasa ha vuelto a apelar este jueves "a la necesidad" de negociación entre las partes para "llegar a un buen fin" y que se desbloquee la situación en relación con los conflictos laborales.En concreto, en relación con la vista celebrada este jueves, día 7 de febrero, por el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga, Limasa ha señalado en un comunicado que tan solo se ha tratado la personación en la demanda de los diferentes sindicatos representados en el comité de empresa de Limasa y se ha concretado cuáles serán los elementos sobre los que resolverá la ejecución de sentencia que se señale tras el aplazamiento de la vista hasta el próximo 19 de febrero.En esta sesión, los sindicatos se han adherido a la reclamación presentada tan solo por el STAL, sindicato no representado en el comité, han informado desde Limasa.De igual modo, durante la misma, se ha constatado que la demanda presentaba un defecto de forma "pues no se había incluido en la misma la reclamación sobre el vestuario, por lo que se ha aplazado la vista hasta el día 19 de febrero".Han precisado que en esta fecha se tratarán únicamente los aspectos genéricos de las relaciones laborales en cuestión, como son la determinación de las posibles revisiones salariales, las pagas de septiembre o marzo, la ayuda de diciembre, los complementos por bajas I. y el citado vestuario.Asimismo, el resto de cuestiones en litigio, han precisado desde Limasa, "ha quedado claro que tan solo pueden ser aclaradas mediante las correspondientes demandas individuales que se presenten por los trabajadores y para lo que existen plazos y procedimientos diferentes".En este sentido, por parte de Limasa, han señalado que se abonó en noviembre una nómina de regularización de atrasos al objeto de cumplir con la sentencia que obliga a reponer las condiciones laborales previas al principio de acuerdo de convenio colectivo anulado. En concreto, "en esa nómina se han repuesto las condiciones laborales existentes en 2013 y que fueron reclamadas por el comité de empresa".En este sentido, han dicho, "salvo que se dicte cosa distinta, la empresa entiende que ha cumplido con la ejecución de la sentencia y que podrá demostrarlo y ser corroborado en la próxima vista que se celebre".Por tanto, desde Limasa han aclarado que "no responden a la realidad las informaciones que aluden a que hoy se ha ordenado a la empresa acto alguno, aunque sí se ha vuelto a apelar a la necesidad de negociación entre las partes para llegar a buen fin", han concluido.--EUROPA PRESS--