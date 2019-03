Laurence Debray, Jorge Luis Marzo, Fidel Moreno, Fernanda de la Figuera y Mónica Gutiérrez, en La Térmica

Málaga.- Laurence Debray, Jorge Luis Marzo, Fidel Moreno, Fernanda de

El arranque de un nuevo trimestre de actividades en el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica trae consigo para esta semana cuatro nuevas citas de sus ciclos de conferencias.En concreto, se trata de Laurence Debray, Jorge Luis Marzo, Fidel Moreno, Fernanda de la Figuera, Mónica Gutiérrez y Fernando Calvo, quienes serán los protagonistas de cuatro citas en torno a asuntos como la producción de residuos y el reciclaje, la relación entre política y paternidad, el arte contemporáneo en la era de los 'fake' y la legalización del cannabis.Así, el ciclo 'Radar'. 'Todo lo que la basura puede hacer por nosotros', con Mónica Gutiérrez y Fernando Calvo llegará el miércoles 3 de abril a las 20.00 horas en el Museo de Nerja.La producción de basura, real y virtual, en la sociedad de consumo es masiva. Es mucho lo que múltiples experiencias muestran que se puede hacer para reducir el volumen de residuos, como los sistemas de depósito y retorno de los envases o el hábito de "devolver el casco" 2.0.También es mucho lo que se puede hacer con los residuos, como muestra el trabajo del colectivo Basurama. De todo ello hablarán Mónica Gutiérrez, integrante del equipo de Basurama Madrid, y Fernando Calvo, ingeniero ambiental de Waste Water&Energy Consultores y profesor de la Universidad de Granada, con la participación en persona y pregrabados en vídeo de expertos vinculados a la provincia de Málaga.Por otro lado, el ciclo 'El mundo en llamas'. 'Hija de revolucionarios', de Laurence Debray será el jueves 4 de abril a las 20.00 horas en La Térmica, han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.La historiadora Laurence Debray es hija del filósofo Régis Debray y la antropóloga Elizabeth Burgos. Su segundo libro, 'Hija de revolucionarios', recibió en 2018 el Prix du Livre Politi que, el Prix des Députés y el Prix Étudiant du Livre Politique-France Culture.En la ponencia que ofrecerá en La Térmica, Debray relacionará los años vividos desde su memoria personal con los acontecimientos sociales abordados como analista e investigadora, y describirá la educación recibida por unos padres pertenecientes a la vanguardia internacional parisina que creían en la utopía revolucionaria, a la que no renunciaron, pero sí renunciaron, de alguna manera, a una fluida y plural relación paterno filial.Asimismo, el ciclo 'Básicos del arte contemporáneo'. 'Arte, fake y posverdad', con Jorge Luis Marzo será el jueves 4 de abril a las 20.00 horas en La Térmica.Jorge Luis Marzo es historiador del arte, comisario, escritor, profesor de BAU Centro Universitario de Diseño y miembro del grupo de investigación GREDITS. Desde finales de los años ochenta desarrolla numerosos proyectos colaborativos nacionales e internacionales de investigación, en formato expositivo, audiovisual o editorial, habitualmente en relación con las políticas de la imagen y del lenguaje.En esta conferencia, Jorge Luis Marzo abordará el concepto de lo 'fake' y la 'posverdad' en relación con el arte contemporáneo, han recordado.El ciclo 'La(s) clave(s)'. 'La legalización del cannabis. ¿María en libertad o sólo en farmacias?' + Documental 'Barcelonnabis', con Héctor Márquez, Fidel Moreno y Fernanda de la Figuera será el viernes 5 de abril a las 21.30 horas en La Térmica.Convertida en una de las luchas civiles de las últimas décadas, la legalización del cannabis es un tema que ha suscitado innumerables controversias.Temas de libertad civil y ética, de salud pública -una sustancia a la que se le han reconocido paralelamente tanto beneficios para el tratamiento paliativo de ciertas enfermedades como efectos secundarios derivados de su consumo-, derechos individuales frente a los derechos de los estados, de tráfico ilegal, mercado negro y orden público. Por un lado, en España su consumo no está penalizado, aunque sí el tráfico, y se permite el cultivo de plantas siempre que no se exceda la cantidad legal estimada para el autoconsumo.Por otro lado, la despenalización de su uso, e incluso la regulación del suministro y la producción en varios estados de EEUU, Canadá y Uruguay en los últimos años ha abierto un horizonte que hace pensar a muchos especialistas que la despenalización es sólo una cuestión de tiempo.El periodista, gestor cultural y coordinador del ciclo, Héctor Márquez, el periodista y director de la revista Cáñamo, Fidel Moreno, y la activista y fundadora de Arseca, Fernanda de la Figuera, analizarán estas cuestiones en esta cita del ciclo 'La(s) clave(s)'.Se proyectará además el documental 'Barcelonnabis' (2015), de Andros Barroso y Vanessa Batista, que aborda el fenómeno social de los nuevos Cannabis Social Clubs (CSC), su surgimiento, desarrollo e impacto social, cultural y político en Barcelona, España y el resto del mundo.--EUROPA PRESS--